Muratpaşa'nın Sultanları, Manavgat karşısında

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 1. Ligi B Grubu’nun 5. haftasında Manavgat Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Muratpaşa’nın Sultanları, 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmada galibiyet için mücadele edecek.

Ligde sezona PTT karşısında aldığı mağlubiyetle başlayan Muratpaşa Belediyespor, 2. haftada Alfemo Zeren Spor’u, 3. haftada ise Sakarya Voleybol’u 30’lık skorlarla mağlup ederek üst üste iki galibiyet elde etti. Bu sonuçlarla puanını 6’ya yükselten Antalya temsilcisi, 4. haftada sahasında Nilüfer Belediyespor’u ağırladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan 31 mağlup ayrılan Muratpaşa’nın Sultanları, Manavgat Belediyespor karşılaşmasında yeniden galibiyet hedefliyor.

REKLAM

Sultanlar galibiyet peşinde

Muratpaşa Belediyespor, 5. hafta mücadelesinde Manavgat Belediyespor’u sahasında konuk edecek. 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmada Muratpaşa’nın Sultanları, Nilüfer Belediyespor mağlubiyetinin ardından yeniden galibiyet alarak ligdeki puanını artırmayı hedefliyor.