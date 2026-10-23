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        Kumluca'nın enerji kapasitesi yeni trafo merkeziyle güçlenecek

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapımı tamamlanan trafo merkezinin 3 Kasım'da hizmete gireceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Kumluca'nın enerji kapasitesi yeni trafo merkeziyle güçlenecek

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapımı tamamlanan trafo merkezinin 3 Kasım'da hizmete gireceği bildirildi.

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, trafo merkezinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Güneş, yatırımın Kumluca'nın gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara, yatırımcı firmaya, teknik ekiplere ve sahada görev yapan personele teşekkür etti.

        Trafo merkezinin ilçenin enerji altyapısını güçlendirmesi ve vatandaşlara sunulan enerji hizmetlerinin kalitesini artırması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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