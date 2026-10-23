Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da yol ve kaldırım işgallerine müdahale

        Antalya'da yol ve kaldırım işgallerine müdahale

        Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve genel kolluk kuvvetleri ekipleriyle koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, vatandaşların yaya ve araç ulaşımını olumsuz etkileyen yol ve kaldırım işgallerine müdahale etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Antalya'da yol ve kaldırım işgallerine müdahale

        Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve genel kolluk kuvvetleri ekipleriyle koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, vatandaşların yaya ve araç ulaşımını olumsuz etkileyen yol ve kaldırım işgallerine müdahale etti.

        Kepez Belediyesi, ilçede vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha düzenli, güvenli ve erişilebilir hale getirmek amacıyla denetim ve saha çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve genel kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirilen planlı çalışmalar kapsamında, farklı noktalarda kamuya açık alanların kullanımını olumsuz etkileyen unsurlara yönelik işlem yaptı. Hüsnü Karakaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerindeki Devlet Hastanesi bölgesinde gerçekleştirilen çalışmada, kayıt dışı satış yaptığı tespit edilen kişilere yönelik mevzuat kapsamında gerekli kontroller gerçekleştirildi. Ekipler tarafından satıcılara yasal uyarı ve ikazlarda bulunularak alanın tahliyesi sağlandı. Satış faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazır bulundurulan malzemeler de mevzuat çerçevesinde muhafaza altına alındı. Çalışma kapsamında satış amacıyla kullanılan üç tekerlekli aracın da imhası gerçekleştirildi. Vatandaşlardan yoğun şekilde gelen şikâyetler üzerine Mehmet Akif Caddesi üzerindeki kaldırım ve yol güzergâhında da çalışma gerçekleştirildi. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla yürütülen çalışmada, kamuya ait alanlarda işgale neden olan duba, flama, reklam tabelası ve afişler kaldırıldı. Yapılan tahliye çalışmasının ardından yol güzergâhı araçların geliş ve geçişine, kaldırım güzergâhı ise yayaların rahat ve güvenli kullanımına uygun hale getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!

        Benzer Haberler

        Alanya'da yazdan kalma gün: Ekim ayı sonunda deniz keyfi yaşanıyor Alanya'd...
        Alanya'da yazdan kalma gün: Ekim ayı sonunda deniz keyfi yaşanıyor Alanya'd...
        40 yıldır biberlerini bebek gibi büyütüyor, ilk hasadı bekliyor Babasından...
        40 yıldır biberlerini bebek gibi büyütüyor, ilk hasadı bekliyor Babasından...
        Altın Portakal savaşın gölgesinde üreten sinemacıların sesi olacak
        Altın Portakal savaşın gölgesinde üreten sinemacıların sesi olacak
        Uzmanından dijital detoks yerine sağlıklı kullanım önerisi
        Uzmanından dijital detoks yerine sağlıklı kullanım önerisi
        Antalya'da anne ve baba adayları doğuma birlikte hazırlanıyor
        Antalya'da anne ve baba adayları doğuma birlikte hazırlanıyor
        Kumluca'nın enerji kapasitesi yeni trafo merkeziyle güçlenecek
        Kumluca'nın enerji kapasitesi yeni trafo merkeziyle güçlenecek