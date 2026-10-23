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        Ali Yalçın: "Daha iyisini yapmak mümkün"

        MemurSen ve EğitimBirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Antalya'da teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek sendikal mücadelenin önemine, çözüm bekleyen sorunlara ve yeni dönemdeki hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, 35 yıllık mücadele geçmişine dikkat çekerek teşkilatta bayrak değişiminin tecrübeyle ve yeni kadrolarla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Ali Yalçın: "Daha iyisini yapmak mümkün"

        MemurSen ve EğitimBirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Antalya'da teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek sendikal mücadelenin önemine, çözüm bekleyen sorunlara ve yeni dönemdeki hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, 35 yıllık mücadele geçmişine dikkat çekerek teşkilatta bayrak değişiminin tecrübeyle ve yeni kadrolarla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        MemurSen ve EğitimBirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Antalya programı kapsamında ilk olarak MemurSen Antalya Temsilciliğini ziyaret etti. Yalçın, ardından Büro MemurSen tarafından Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir otelde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla düzenlenen "Genişletilmiş Teşkilat Eğitimi Toplantısı"na katıldı.

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        "35 yıllık mücadeleyle önemli bir noktaya geldik"

        MemurSen ailesinin uzun yıllara dayanan mücadelesine vurgu yapan Yalçın, 35 yılı bulan sendikal geçmişte önemli kazanımlar elde edildiğini belirtti. Türkiye'de geçmişte yaşanan yasaklar, baskılar ve antidemokratik uygulamalara karşı mücadele ederek bugünkü noktaya ulaştıklarını ifade eden Yalçın, geride bırakılan süreçte birçok önemli sorunun aşıldığını dile getirdi.

        Çözüm bekleyen meselelerin hâlâ bulunduğunu belirten Yalçın, sendikal mücadelenin yalnızca sorunları dile getirmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda kalıcı çözümler üretme sorumluluğu taşıdığını vurguladı.

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        "Çözüm bekleyen sorunlarımız var"

        Kamu çalışanlarının beklentilerine değinen Yalçın; kariyer ve özlük hakları, ek gösterge, hizmet sınıfları, proje okulları ve sendika mevzuatı gibi çeşitli başlıklarda çözüm bekleyen konular bulunduğuna işaret etti.

        Bu sorunların çözümü için sendikal mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirten Yalçın, toplu sözleşme süreçlerinin sonuna kadar zorlanmasının ve elde edilen kazanımların korunmasının önemine dikkat çekti.

        "Büyük bir teşkilat olmanın sorumluluğu var"

        MemurSen'in Türkiye'nin en büyük memur sendikası konfederasyonu olmasının önemli bir sorumluluk getirdiğini kaydeden Yalçın, teşkilat çalışmalarının yalnızca açıklamalarla veya sosyal medya paylaşımlarıyla yürütülemeyeceğini ifade etti.

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        Diplomasi kanallarını açık tutmanın, sorunlara çözüm üretmenin ve kamu çalışanlarının haklarını geliştirecek kazanımlar elde etmenin önemini vurgulayan Yalçın, sendikal faaliyetlerin eğitimden bilimsel toplantılara, kültürel çalışmalardan uluslararası ilişkilere kadar geniş bir alanda sürdürüldüğünü belirtti.

        Kongre süreçlerinde bayrak değişimi mesajı

        Kongre süreçlerinin teşkilatın kendisini yenilemesi ve çalışma azmini güçlendirmesi açısından önemli olduğunu dile getiren Yalçın, görev değişimlerinin geçmişte emek veren isimlerin birikimini koruyarak gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

        Tecrübeli kadroların yanında yeni isimlerle ekiplerin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Yalçın, kurumsal devamlılığın korunmasının sendikal başarının sürdürülebilirliği açısından belirleyici olduğunu kaydetti.

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        Konuşmasının sonunda daha iyisini yapmanın mümkün olduğunu vurgulayan Ali Yalçın, MemurSen'in mevcut kazanımların üzerine yenilerini eklemek ve kamu çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

        Genel Başkan Ali Yalçın, Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran'a 24 Ekim Cumartesi günü Antalya Öğretmenevi'nde gerçekleştirilecek olan Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi 8.Olağan Genel kurulunda başarılar diledi. Ali Yalçın ziyaretin sonunda teşkilat üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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