Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G. ile 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C. yakalandı. Gözaltına alınan 2 firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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