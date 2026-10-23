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        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G. ile 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C. yakalandı. Gözaltına alınan 2 firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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