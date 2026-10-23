Finike'de devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, 23 Ekim günü saat 00.30 sıralarında Dağbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Deveci (43) idaresindeki 07 V 7533 plakalı araç kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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