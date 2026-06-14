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        Antalya'da milli maç plajda ve toptancı halinde kurulan dev ekranlardan izlendi

        Antalya'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı, Alanya ilçesinde plajda, Kumluca ilçesinde toptancı hali ve sahilde kurulan dev ekranlardan izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Antalya'da milli maç plajda ve toptancı halinde kurulan dev ekranlardan izlendi

        Antalya'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı, Alanya ilçesinde plajda, Kumluca ilçesinde toptancı hali ve sahilde kurulan dev ekranlardan izledi.

        Alanya Belediyesince, A Milli Takım'ın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı için Alanya Uluslararası Plaj Merkezi'nde dev ekranlar kuruldu. Ana korttaki tribünlerde yerini alan yaklaşık 2 bin kişi dev ekrandan maçı takip etti.

        Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        - Çiftçiler milli maçı toptancı halinde kurulan dev ekranlardan takip etti

        Kumluca Komisyoncular Derneği (KUMSEKDER) ve Batı Antalya Tüccarlar Derneğince, toptancı haline gelen çiftçilerin maçı izleyebilmesi için hal içine dev ekran kuruldu.

        KUMSEKDER Başkanı Rahmi Açıkyürek, milli heyecana ortak olmak, hale gelen çiftçilerin maçı izleyebilmesini sağlamak amacıyla dev ekran kurduklarını söyledi.

        Sabahın erken saatlerinde hale giriş yapan çiftçiler için kahvaltı ikramı da yaptıklarını ifade eden Açıkyürek, "Amacımız hale gelen çiftçilerimizin milli heyecanı yaşamalarına imkan sağlamaktı." dedi.

        Öte yandan bir grup çiftçi de aileleriyle milli heyecanı yaşamak için Mavikent Mahallesi sahiline kurulan dev ekranda ellerindeki Türk bayraklarıyla maçı heyecanla takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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