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        Alanya'daki Syedra Antik Kenti'nde klasik müzik konseri düzenlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde, klasik müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 23:47 Güncelleme:
        Alanya'daki Syedra Antik Kenti'nde klasik müzik konseri düzenlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde, klasik müzik dinletisi gerçekleştirildi.


        Alanya Rotary Kulübü tarafından tarihi kentte organize edilen etkinlik, katılımcıların antik kent gezisiyle başladı.

        Antik stadyumda düzenlenen programın ardından Alanya Rotary Kulübü Başkanı Kemal Gökkuş, yaptığı konuşmada, "Syedra Sizi Çağırıyor" sloganıyla çıktıkları yolculukta amaçlarının kadim kentin hak ettiği ilgiyi görmesine ve Alanya'nın kültürel kimliğinin tanınmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

        Alanya'nın sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, asıl derinliğinin tarihi ve kültürel hafızasında saklı olduğunu vurgulayan Gökkuş, organizasyonun hayata geçirilmesine destek verenlere teşekkür etti.

        Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertuğ Ergürer de 2019'dan bu yana yürüttükleri kazı ve araştırma çalışmalarıyla kentte önemli mesafe katettiklerini belirtti.

        Ergürer, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle son üç yılda antik kentin önemli bir bölümünün açığa çıkarıldığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından kemanda Yana Konovalova, viyolada Anna Parakhnevich, piyanoda Natalia Vzdornova, sopranoda Dariia Arkhypkina ve Natalia Yılmaz'dan oluşan "Caleopa" grubu sahne aldı.

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