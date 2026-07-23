Antalya'da orman alanı dışındaki arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman alanı dışındaki arazide başlayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Kirişçiler Mahallesi'ndeki orman alanı dışında kalan arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ediyor.

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