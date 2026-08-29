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        Antalya'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Antalya'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Murat Şimşek yönetimindeki 06 AG 4682 plakalı otomobil, Taşağıl Mahallesi'nde Kemal Karacaoğlu'nun kullandığı plakası takılı olmayan motosikletle çarpıştı.

        Kazada sürücü Karacaoğlu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Berke Buğra Demirtaş (18) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Demirtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü Murat Şimşek gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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