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        Antalya'da park halindeki traktör yangına neden oldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki traktörün elektrik aksamından yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 22:58 Güncelleme:
        Antalya'da park halindeki traktör yangına neden oldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki traktörün elektrik aksamından yangın çıktı.

        Yukarıkocayatak Mahallesi Köseler Sokak'ta park halindeki traktör, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle kendi kendine çalışarak hareket etti. Traktörde çıkan yangın, çevrede bulunan saman balyalarına da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken traktör ve saman balyaları kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan yangın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde traktörün kendiliğinden çalıştığı ve çıkan yangının etrafa sıçradığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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