Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki çocuk parkında bulunan bir ağaç da fırtınanın etkisiyle ortadan kırıldı.

Konyaaltı Sahili'nde denizin rengi turkuaza döndü, az sayıda kişinin sağanak ve fırtınaya rağmen denize girdiği görüldü.

Kentte etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar şemsiye ve yağmurluklarla dışarı çıktı.

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