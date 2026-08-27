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        Antalya'da sahte polis baskınıyla kripto para ele geçirmekle suçlanan 13 sanık yargılanıyor

        Antalya'da sahte polis baskını düzenleyerek yaklaşık 4 milyon dolarlık kripto parayı aldıkları iddia edilen 9'u tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Antalya'da sahte polis baskınıyla kripto para ele geçirmekle suçlanan 13 sanık yargılanıyor

        Antalya'da sahte polis baskını düzenleyerek yaklaşık 4 milyon dolarlık kripto parayı aldıkları iddia edilen 9'u tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "birden fazla kişi tarafından gece vakti nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezalarıyla yargılanan sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Müşteki Cem Turan, olay günü uyuduğu sırada polis kıyafetli kişilerin evine geldiğini, bu kişilerin gerçekten polis olduğunu düşündüğünü belirtti.

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        Sanık M.E.A.M'nin kendisine "Çok büyük bir sorunun içindesin, işbirliği yapmazsan gerçekten kötü şeyler olabilir." dediğini öne süren Turan, darbedilerek 4 milyon dolar değerindeki kripto parasının zorla alındığını iddia etti.

        Olay sırasında "Sen öleceksin. Ama para gönderirsen belki senin ailen ölmeyecek" diye tehdit edildiğini ileri süren Turan, "Öleceğimi düşündüm. Ama yapabileceğim bir şey yoktu. En azından ailem güven altında olacaktı." dedi.

        Tutuklu sanık A.M. ile arasında herhangi bir alacak ilişkisi bulunmadığını, ona borcunun da bulunmadığını söyleyen Turan, sanıkların kendisi hakkındaki bilgileri eski komşusu olan tutuksuz sanık K.A'dan aldıklarını düşündüğünü kaydetti.

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        - Evde 35 milyon dolar para arıyorlar iddiası

        Müşteki Sinem Turan ise sabaha karşı 04.30 sıralarında kapılarının zilinin çaldığını, pencereden bakınca birkaç tanesi polis kıyafetli olmak üzere 6 kişinin site güvenliği ile görüştüğünü gördüğünü aktardı.

        Kapıyı açtıklarında polis kıyafetli olan sanık Ö.K'nin arama izni gösterdiğini ifade eden Turan, izin kağıdına baktığı sırada şüphelilerin zorla evlerine girerek eşini derdest ettiklerini anlattı.

        Kendisinin, çocuklarının ve bir bakıcılarının bir odaya götürüldüğünü ifade eden Turan, eşinin başka bir odada darbedildiğini bildirdi.

        Turan, "Lütfen beni savcı ile görüştürün. Bir yanlışlık vardır." diyerek yalvardığını belirterek, "Sanıklardan biri eve gelenlerin bir kısmının İnterpol'den olduğunu söyledi. Eşimin çok canlar yaktığını, suçlu olduğunu, benim de aynı suça dahil olduğumu söylediler. 'Sinem hanım çocuk şube yolda müebbet alabilirsiniz. Anlaşmaya çalışın. Siz de eşinizin suçuna ortak oldunuz. Eşiniz neden isim değiştirdi? Kaç tane evlilik yaptı? Eşiniz bir sürü ülkede seyahat etmiş. Bir sürü insanı dolandırmış.' dediler. Ben de sürekli bizim suçsuz olduğumu söylemeye çalıştım." diye konuştu.

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        Bulundukları odaya gelen bir kişinin "İnterpol soruyor 35 milyon dolar para varmış. Bu para nerede" diye sorduğunu ifade eden Turan, kendisinin de böyle bir paranın olmadığını söylediğini aktardı.

        - "Hiç kimseyi tehdit etmedim. Hiç kimseye cebir şiddet uygulamadım" iddiası

        Olay sırasında Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bulunan ve daha sonra emekli olan tutuklu sanık İ.E, olay sırasında müşteki Sinem Turan ve çocuklarına zarar gelmesini önleyen kişi olduğunu iddia etti.

        Sanık Ö.K'nin üzerinde yakalanan 35 bin doların olaydan elde edilen ve o gün bozdurulan 135 bin dolardan gelen para olduğunu ifade eden İ.E. "Bu olay içerisinde hiç kimseyi tehdit etmedim. Hiç kimseye cebir şiddet uygulamadım. Ne parasını altınını ne de değerli eşyasını aldım." iddiasında bulundu.

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        Rus uyruklu sanık M.E.A.M. de tercüman aracılığıyla verdiği ifadede, müşteki Cem Turan'ın ifadesinin yalan olduğunu öne sürdü.

        Olay yerine birini alıp götürmek ya da öldürmek için gitmediklerini iddia eden M.E.A.M, "Sadece alacağımız olan parayı almaya geldik. Yoksa orada bulunan nakiti ve altınları da alabilirdik. Hatta telefonda babam ile anlaştı. Şimdi 3,5 milyon dolar verecekti. Kalan miktar konusunda ise görüşecektik. Ayrıca ilk ifadesinde 20 milyon dolar değerinde bitcoinin olduğunu söyledi. Haydut olsaydık o paranın tamamını almak için önümüzde bir engel yoktu. Ama biz Allah'tan korkan insanız. Sadece alacağımız olan miktarı almak istedik."

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        Sanık İ.D. ise yaptığından çok pişman olduğunu kaydetti.

        Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Müşteki Cem Turan, 29 Aralık 2025'te Muratpaşa ilçesindeki evine sahte polis kimliği ve mahkeme kararı kullanan şüphelilerin baskın düzenlediğini, çalışanlarını kelepçeleyerek yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardıktan sonra güvenlik kamera kayıtlarını alıp kaçtıklarını belirterek şikayetçi olmuştu.

        Soruşturma kapsamında biri görevdeki, biri emekli polis olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Daha sonra 2 şüpheli daha tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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