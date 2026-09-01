Kumluca'da KPSS öncesi sınav koordinasyon kurulu toplandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 6 Eylül'de yapılacak 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesi İlçe Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 6 Eylül'de yapılacak 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesi İlçe Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş başkanlığında Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıda, sınavın güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için alınacak tedbirler değerlendirildi.
Toplantıda, sınav öncesi, sınav günü ve sonrasında uygulanacak güvenlik tedbirleri ile adayların uyması gereken hususlar ele alındı.
Kaymakam Güneş, sınava girecek adaylara başarı diledi.
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