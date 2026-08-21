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        Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

        Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

        Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali yolcu indirme bölümündeki peronda emekli polis memuru H.D. (51), havalimanındaki bir mağazada satış danışmanı olarak çalışan E.Ş'ye (38) silahla ateş açtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Başından vurulan ve ağır yaralanan E.Ş, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli H.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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