Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

Başından vurulan ve ağır yaralanan E.Ş, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali yolcu indirme bölümündeki peronda emekli polis memuru H.D. (51), havalimanındaki bir mağazada satış danışmanı olarak çalışan E.Ş'ye (38) silahla ateş açtı.

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