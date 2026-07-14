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        Antalya'da tropikal iklimde 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da tropikal iklimiyle 20 türden 20 binden fazla kelebeğe ev sahipliği yapan Butterfly World, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Antalya'da tropikal iklimde 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da tropikal iklimiyle 20 türden 20 binden fazla kelebeğe ev sahipliği yapan Butterfly World, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

        Kepez ilçesinde bu yıl faaliyete geçen Butterfly World Antalya, özel ışık, ısı ve nem ortamıyla kelebeklerin doğal yaşamına uygun tropikal iklim koşulları sunuyor.

        İşletmede, dünyanın en büyüklerinden atlas kelebeğinden renkleriyle dikkati çeken mavi morfoya kadar 20 türden 20 binden fazla kelebek bulunuyor.

        Tropikal iklim koşullarıyla farklı bir dünyanın kapılarını aralayan işletmede rengarenk kanatlarıyla uçan kelebekler, çiçekler ya da meyvelerle besleniyor.

        Ziyaretçiler ayrıca dünyanın farklı bölgelerinden gelen pupaları görerek bunların kelebeğe dönüş serüvenine tanıklık edebiliyor.

        - "Akdeniz ikliminden tropikal bir dünyaya geçmiş gibi hissediyorlar"

        Butterfly World Antalya İşletme Müdürü İsmail Arık, AA muhabirine, işletmedeki kelebek türü sayısını kısa süre sonra 40'a yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Ziyaretçilerin rengarenk ve farklı boyutlardaki kelebekleri görme fırsatı yakaladığını belirten Arık, şöyle konuştu:

        "Çok küçük kelebekler olduğu gibi, bir avuç büyüklüğünde olanlar da ziyaretçilerimizin dikkatini çekiyor. Akdeniz ikliminde kurulan bir işletmeyiz. Kelebekler daha çok tropikal yağmur ormanları ve ekvator kuşağında yaşıyor. Biz de burada bu iklimi oluşturarak ziyaretçilerimize farklı bir deneyim sunuyoruz. Bunu bir hikaye içerisinde kurguladık. İşletmeye gelen misafirler, Antalya'nın meşhur 5 yıldızlı otellerinin lobilerini andıran bir alanda karşılanıyor. Ardından farklı bir dünyaya geçişleri, fizikte kullanılan 'solucan tüneli' kavramından esinlenerek oluşturduğumuz tünel aracılığıyla gerçekleşiyor. 15 metrelik bu tünelden geçen ziyaretçiler, kendilerini Akdeniz ikliminden tropikal bir dünyaya geçmiş gibi hissediyor."

        İşletmede yağmur ormanları, kuş parkı gibi farklı konseptlerin bulunduğunu ifade eden Arık, "Örneğin sadece Amazon ormanlarında yaşayan suya, toprağa ihtiyaç duymadan nemden aldığı vitamin ve suyla beslenen bitki türlerine ev sahipliği yapıyoruz. Kelebeklerin yanı sıra 150 metrekarelik gölette koi balıkları ve tropik kuşlar da ilgi çekiyor. Ziyaretçiler şelale ve gölet ortamında, tropikal iklimde kuş sesleri arasında kelebeklerle bir arada olma fırsatı yakalıyor." dedi.

        Arık, merkezdeki kelebeklerin çiçek nektarının yanı sıra muz, portakal, kavun ve karpuz gibi meyveler ile meyve sularıyla beslendiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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