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        Antalya'da tünelde duvara çarpan hafif ticari araçtaki çift hayatını kaybetti

        Antalya'nın İbradı ilçesinde tünelde duvara çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 22:49 Güncelleme:
        Antalya'da tünelde duvara çarpan hafif ticari araçtaki çift hayatını kaybetti

        Antalya'nın İbradı ilçesinde tünelde duvara çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Mehmet Durdu (67) idaresindeki 07 GJ 370 plakalı hafif ticari araç, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Demirkapı Tüneli'nde kontrolden çıkarak, acil durum cebinin duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık görevlileri aracın sürücüsü Mehmet Durdu ile araçtaki eşi Emine Durdu'nun (67) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çiftin cenazesi, incelemenin tamamlanmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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