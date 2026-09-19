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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

        Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli, yaklaşık 1,5 kilo kokain ve bir miktar esrar ile yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 21:42 Güncelleme:
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

        Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli, yaklaşık 1,5 kilo kokain ve bir miktar esrar ile yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek M.T, S.B. ve A.S'yi, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde gözaltına aldı.

        Zanlıların aracında ve depo olarak kullandıkları ikamette yapılan aramalarda, 67 parça halinde 1 kilo 470 gram kokain, 18 parça halinde 20 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu maddeleri paketlemeye yarayan çok sayıda materyal, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 800 lira, 280 avro, 140 sterlin ve 100 dolar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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