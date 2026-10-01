Antalya'da yaşlıların sosyal hayata katılımı destekleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarının desteklenmesi amacıyla çeşitli hizmet ve etkinlikler düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşlı bireylere sağlık, bakım, spor, kültür ve sosyal alanlarda hizmet veriliyor.

Evde Bakım ve Evde Sağlık hizmetleri kapsamında bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara yaşadıkları ortamda sağlık kontrolü, doktor ve diş hekimi muayenesi, hemşirelik, fizik tedavi, öz bakım ve ev temizliği desteği sağlanıyor.

Halil Akyüz Huzurevinde de yaşlı bireylerin sağlık ve bakım ihtiyaçları karşılanırken sosyal destek hizmetleri sunuluyor.

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Alzheimer ve demans hastaları ile yakınlarına yönelik hizmet verilen Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde hastaların gündüz bakımları gerçekleştiriliyor. Merkezde çeşitli etkinliklerin yanı sıra hasta yakınlarına bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti veriliyor.

Yaşlıların fiziksel olarak aktif kalmalarını desteklemek amacıyla ASFİM merkezlerinde 60 yaş üzeri vatandaşlara yönelik "İleri Yaş İçin Egzersiz" programı uygulanıyor. Programda genel egzersiz çalışmalarının yanı sıra Parkinson hastalarına yönelik çalışmalar da yapılıyor.

Aktif Yaşlı Merkezi'nde ise 65 yaş üzeri bireylere sanat, kültür, spor ve sosyal etkinliklerin yanı sıra danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

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Merkezin kurslarına katılan 69 yaşındaki Sema Yıldırım, farklı etkinliklere katılarak sosyalleşmek istediğini belirtti.

Merkezin kendileri için güzel bir sosyal ortam oluşturduğunu ifade eden Yıldırım, "Sosyalleşmek ve zihnimi diri tutmak benim buraya gelmekteki temel amacım. Sağlıklı şekilde yaşlanmak istiyorum. Burada bunu sağlayabileceğimi gördüm." dedi.

Kursiyerlerden Aysel Erdoğan da yaklaşık 3 yıldır merkeze geldiğini, burada vakit geçirmekten ve yeni arkadaşlıklar kurmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.