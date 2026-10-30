Antalya'da yıldırım düşen ev alev topuna döndü Çift pencereden atlayarak yangından yara almadan kurtuldu

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay, İmrahor Mahallesinde gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan yağış sırasında Abdulkadir Kara'ya ait ikamete yıldırım isabet etti. Çıkan yangın tüm evi sararken Kara çifti pencereden atlayarak olaydan yara almadan kurtuldu.

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