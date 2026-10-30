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        Antalya'da yıldırım düşen ev alev topuna döndü Çift pencereden atlayarak yangından yara almadan kurtuldu

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yıldırımın düşen ev alev topuna dönerken pencereden atlayan çift yangından yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Antalya'da yıldırım düşen ev alev topuna döndü Çift pencereden atlayarak yangından yara almadan kurtuldu

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yıldırımın düşen ev alev topuna dönerken pencereden atlayan çift yangından yara almadan kurtuldu.

        Olay, İmrahor Mahallesinde gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan yağış sırasında Abdulkadir Kara'ya ait ikamete yıldırım isabet etti. Çıkan yangın tüm evi sararken Kara çifti pencereden atlayarak olaydan yara almadan kurtuldu.

        Mahallelinin ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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