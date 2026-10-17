Antalya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Antalya-Manavgat kara yolunda seyreden Hamza B. idaresindeki 01 AZ 483 plakalı kamyon, Süral Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Igor E'nin kullandığı 07 BGE 001 plakalı otomobile, otomobil de önündeki Mustafa Ö. yönetimindeki 07 LD 778 plakalı pikaba çarptı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Rus vatandaşı Aleksey Kornilov ile pikaptaki Fatma Öcal yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.