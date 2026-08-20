Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'daki Rhodiapolis Antik Kenti'nde kazılara yeniden başlanacak

        Antalya'daki Rhodiapolis Antik Kenti'nde kazılara yeniden başlanacak

        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Rhodiapolis Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmalarına gelecek yıl yeniden başlanması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Antalya'daki Rhodiapolis Antik Kenti'nde kazılara yeniden başlanacak

        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Rhodiapolis Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmalarına gelecek yıl yeniden başlanması planlanıyor.

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, beraberindeki heyetle 2006'da kazılara başlanan ve bir süre sonra çalışmalara ara verilen antik kenti gezdi.

        Güneş, Rhodiapolis Antik Kenti'ni Kumluca'nın tarihe açılan penceresi olarak gördüklerini söyledi.

        Antik kentin büyük bölümünün kazılarla gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Güneş, kazılara yeniden başlanacak olmasının önemli olduğunu dile getirdi.

        Antik kentteki kazı çalışmalarına danışmanlığını yapan Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Beste Tomay ise Rhodiapolis'in tarihi ve kültürel olarak Likya kentleri arasında önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Ara verilen kazı çalışmalarına gelecek yıl tekrar başlanmasının planlandığını belirten Tomay, "Bu yıl alanda saha incelemesi, daha önce yürütülen çalışmalar, depo envanteri konularında çalışmalarımızı yapıyoruz. Gelecek yıldan itibaren kazı başkanlığımızın koordinesinde kazı çalışmalarına yeniden başlayacağız." diye konuştu.

        Tomay, antik kent içerisinde Likya ve Bizans dönemlerine ait tiyatro, hamam, agora, tapınaklar, kilise, sarnıçlar ve anıt mezar bulunduğunu kaydederek, antik kentin tamamının gün yüzüne çıkartılmasıyla ilçeye tarihi ve kültürel açıdan önemli katkı sunacağına inandıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Altın iki ayın zirvesinde
        Altın iki ayın zirvesinde
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        Tarihî sıçrama
        Tarihî sıçrama
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu O anlar güvenlik kamerasına y...
        Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu O anlar güvenlik kamerasına y...
        Hakaret eden ile uyuşturucu kullandığı iddia edilen eş 'eşit kusurlu' sayıl...
        Hakaret eden ile uyuşturucu kullandığı iddia edilen eş 'eşit kusurlu' sayıl...
        Kruvaziyer yolcusu 1 milyonu aştı, rekor kırıldı
        Kruvaziyer yolcusu 1 milyonu aştı, rekor kırıldı
        Şarkıcı Yaşar Manavgat'ta konser verdi
        Şarkıcı Yaşar Manavgat'ta konser verdi
        Alanya'da yüzmek için indiği kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Alanya'da yüzmek için indiği kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Deniz keyfi hastanede son buldu, kayalık alanda mahsur kalan vatandaş 2 saa...
        Deniz keyfi hastanede son buldu, kayalık alanda mahsur kalan vatandaş 2 saa...