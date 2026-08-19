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        Alanya'da yüzmek için indiği kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yüzmek için indiği kayalıklarda ayağının burkulması sonucu mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Alanya'da yüzmek için indiği kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yüzmek için indiği kayalıklarda ayağının burkulması sonucu mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Dinek Mahallesi Emirgan Bulvarı'nda denize girmek amacıyla yol seviyesinden yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan kayalık alana inen Ulaş Ç, dönüş yolunda dengesini kaybederek ayağını burktu.

        Ayağındaki sakatlık nedeniyle bulunduğu yerden çıkamayan Ulaş Ç'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, zodyak botla ulaştıkları noktada yaralının deniz yoluyla tahliyesinin mümkün olmadığını belirledi.

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        Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalık alana halat sistemi kuran ekiplerin ortak çalışması sonucu Ulaş Ç. yukarı çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulaş Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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