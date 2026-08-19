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        Serik'te VIP minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde VIP minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Serik'te VIP minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde VIP minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ogün Balkesen yönetimindeki 07 CHU 238 plakalı VIP minibüsü, Cumalı Mahallesi'nde Mehmet Ersöz'ün kullandığı 07 YT 694 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kamyonette sıkışan sürücü Ersöz, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

        Yaralı, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Havalimanından Belek'teki bir otele götürülen VIP minibüsteki 5 turist, kazada yara almadan kurtuldu.

        Turistler, olay yerine çağrılan başka bir VIP minibüsle konaklayacakları otele gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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