AK Parti Serik İlçe Başkanı Söker'den tesettürlü kadınları hedef alan paylaşıma tepki

AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, Belek bölgesinde plajda tesettürlü kadınların görüntülerinin çekilerek sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterdi.

Söker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu görüntülerin vatandaşların kıyafeti ve inancı üzerinden yapılan "ayrıştırıcı" bir üslup içerdiğini belirtti.

Söker, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlçemiz Belek bölgesinde çekilip sosyal medyada dolaşıma sokulan skandal görüntüler, sadece fütursuz bir provokasyon değil, milletimizin yaşam tarzına ve inançlarına açıkça yapılmış kirli bir saldırıdır. Söz konusu videoda vatandaşlarımızın kıyafeti ve inancı üzerinden sergilenen bu hadsiz, çirkin ve ayrıştırıcı üslubu asla kabul etmiyor, açıkça lanetliyoruz."

REKLAM

Antalya ve Serik'in hoşgörü, kardeşlik ve ortak yaşam kültürüyle öne çıktığını belirten Söker, toplumsal huzuru bozmayı amaçlayan girişimlerin karşılık bulamayacağını ifade etti.

Söker açıklamasına şöyle devam etti:

"Videoda sırf siyasi rant uğruna fütursuzca kullanılan 'AKP zihniyeti' söylemi ise basiretsizliğin ve provokatörlüğün dik alasıdır. Bu ifade, toplumu kutuplaştırmaktan, nefret körüklemekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen sorumsuz bir hezeyandır. Milletimizin değerlerine saldırarak popülarite peşinde koşanlara açıkça sesleniyoruz: Değerlerimiz üzerinden prim yapmanıza asla izin vermeyeceğiz! AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımız net, tavrımız tavizsizdir. Milletimizin inancına ve değerlerine yapılan bu saygısızlığın failleri hakkında adli sürecin başlatılmış olmasını son derece kıymetli buluyoruz. Sürecin Serik Başsavcılığımız tarafından hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütüleceğine yürekten inanıyor, bu noktada gösterdikleri hassasiyetten dolayı başta Sayın Başsavcımız olmak üzere tüm yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum."