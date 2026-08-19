Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri AK Parti Serik İlçe Başkanı Söker'den tesettürlü kadınları hedef alan paylaşıma tepki

        AK Parti Serik İlçe Başkanı Söker'den tesettürlü kadınları hedef alan paylaşıma tepki

        AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, Belek bölgesinde plajda tesettürlü kadınların görüntülerinin çekilerek sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:54 Güncelleme:
        AK Parti Serik İlçe Başkanı Söker'den tesettürlü kadınları hedef alan paylaşıma tepki

        AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, Belek bölgesinde plajda tesettürlü kadınların görüntülerinin çekilerek sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterdi.

        Söker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu görüntülerin vatandaşların kıyafeti ve inancı üzerinden yapılan "ayrıştırıcı" bir üslup içerdiğini belirtti.

        Söker, açıklamasında şunları kaydetti:

        "İlçemiz Belek bölgesinde çekilip sosyal medyada dolaşıma sokulan skandal görüntüler, sadece fütursuz bir provokasyon değil, milletimizin yaşam tarzına ve inançlarına açıkça yapılmış kirli bir saldırıdır. Söz konusu videoda vatandaşlarımızın kıyafeti ve inancı üzerinden sergilenen bu hadsiz, çirkin ve ayrıştırıcı üslubu asla kabul etmiyor, açıkça lanetliyoruz."

        REKLAM

        Antalya ve Serik'in hoşgörü, kardeşlik ve ortak yaşam kültürüyle öne çıktığını belirten Söker, toplumsal huzuru bozmayı amaçlayan girişimlerin karşılık bulamayacağını ifade etti.

        Söker açıklamasına şöyle devam etti:

        "Videoda sırf siyasi rant uğruna fütursuzca kullanılan 'AKP zihniyeti' söylemi ise basiretsizliğin ve provokatörlüğün dik alasıdır. Bu ifade, toplumu kutuplaştırmaktan, nefret körüklemekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen sorumsuz bir hezeyandır. Milletimizin değerlerine saldırarak popülarite peşinde koşanlara açıkça sesleniyoruz: Değerlerimiz üzerinden prim yapmanıza asla izin vermeyeceğiz! AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımız net, tavrımız tavizsizdir. Milletimizin inancına ve değerlerine yapılan bu saygısızlığın failleri hakkında adli sürecin başlatılmış olmasını son derece kıymetli buluyoruz. Sürecin Serik Başsavcılığımız tarafından hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütüleceğine yürekten inanıyor, bu noktada gösterdikleri hassasiyetten dolayı başta Sayın Başsavcımız olmak üzere tüm yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor

        Benzer Haberler

        Akseki'de geleneksel pilav festivali düzenlendi
        Akseki'de geleneksel pilav festivali düzenlendi
        Antalya'da JASAT son 1 ayda bin 331 aranan kişiyi yakaladı
        Antalya'da JASAT son 1 ayda bin 331 aranan kişiyi yakaladı
        Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'ne Türkiye ev sahipliği yapacak
        Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'ne Türkiye ev sahipliği yapacak
        Aksu'da zabıta ekipleri denetim yaptı
        Aksu'da zabıta ekipleri denetim yaptı
        Antalya'da çıkan yangında otomobil ve iş yerinde hasar oluştu
        Antalya'da çıkan yangında otomobil ve iş yerinde hasar oluştu
        Antalya'da park halindeki Tofaş küle döndü, iş yeri zarar gördü
        Antalya'da park halindeki Tofaş küle döndü, iş yeri zarar gördü