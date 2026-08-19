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        Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'ne Türkiye ev sahipliği yapacak

        Türkiye'de ilk kez 1-5 Aralık'ta Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek "Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi" (ASC 2026) kapsamında tanıtım programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'ne Türkiye ev sahipliği yapacak

        Türkiye'de ilk kez 1-5 Aralık'ta Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek "Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi" (ASC 2026) kapsamında tanıtım programı gerçekleştirildi.

        Asya Pasifik Tohumcular Birliği (APSA) tarafından Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) işbirliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde yapılacak kongre öncesi APSA heyetinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

        TÜRKTED Başkanı Burak Gönen, burada yaptığı konuşmada, sertifikalı tohumluk üretiminin 1 milyon 300 bin tonu geçtiğini, ihracatın 10 yılda 3 kat artış gösterdiğini söyledi.

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        Asya Pasifik Bölgesi'nin dünya tohumculuk ticaretinde ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Gönen, şunları kaydetti:

        "Bu kongre, tohumculuğumuz için bir potansiyele sahip olup ülkemiz ile APSA ülkeleri tohumculuk sektörleri arasında ileriye dönük sağlam esaslı işbirliği temellerinin atılmasında çok büyük bir rol oynayacaktır. Bu işbirlikleri sadece tohumluk ticaretinde değil, ortak tohumluk üretimleri, AR-GE projelerinin yürütülmesi, teknik gruplara, çalıştaylara katılım gibi birçok alanda gerçekleşecektir. 2025'te APSA teknik komitelerinde sadece 1 üyemiz varken bu sayı bu sene 9'a yükselmiştir. Temsilcilerimiz çalıştaylara aktif olarak katılmaktadırlar."

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        - "Yeni iş bağlantılarının oluşmasına katkı sunacak"

        TÜRKTOB Başkanı Kayhan Yıldırım ise tohum ve tohumculuk sektörünün sadece tarımsal üretimin başlangıç noktası değil, gıda arz güvenliğinin, sürdürülebilirliğin, dış ticaretin ve ülkelerin stratejik geleceğinin en önemli unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı.

        Türkiye'nin tohumculuk sektörünün son yıllarda üretim kapasitesi, ihracat başarısı, AR-GE birikimi ve uluslararası pazarlardaki etkinliğiyle önemli gelişim gösterdiğine değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Antalya’da gerçekleştireceğimiz Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi’nin, Türkiye’nin tohumculuk alanındaki bu bilgi birikimini, üretim gücünü, teknolojik kapasitesini ve uluslararası tecrübesini dünyaya daha güçlü biçimde tanıtacağına inanıyoruz. Sektörümüz açısından yeni işbirliklerinin kurulmasına, Asya-Pasifik Bölgesi ile ticari ve teknik ilişkilerimizin geliştirilmesine, uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasına ve yeni iş bağlantılarının oluşmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

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        Yıldırım, kongrenin sadece tohumculuk sektörü için değil, Türkiye’nin uluslararası alandaki tanıtımı ve itibarı açısından da önemli bir fırsat olduğunu bildirdi.

        APSA Yönetim Kurulu Başkanı Teck Wah Koh de kongre için Antalya'nın iyi bir seçim olduğunu, tarımsal faaliyetler ve firmaların çalışmaları açısından önemli olduğunu söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Türkiye'den çok sayıda ülkeye tohum ihracatı olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından APSA Genel Sekreteri Francine Sayoc ile TÜRKTOB Başkan Danışmanı Galip Umut Ödil, kongreyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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