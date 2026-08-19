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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Akseki Belediye Başkanı Akca'dan Tıp Fakültesini kazanan orman işçisi ailenin oğluna ziyaret

        Akseki Belediye Başkanı Akca'dan Tıp Fakültesini kazanan orman işçisi ailenin oğluna ziyaret

        Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettiği dereceyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Akseki Belediye Başkanı Akca'dan Tıp Fakültesini kazanan orman işçisi ailenin oğluna ziyaret

        Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) elde ettiği dereceyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

        Geçimini ağaç kesim işçiliğiyle sağlayan Deniz ailesinin küçük oğlu Ahmet, sınavda sayısal puan türünde Türkiye 636’ncısı, eşit ağırlık puan türünde ise Türkiye 145’incisi oldu.

        Akseki Belediye Başkanı Akca, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan başarılı öğrenciyi ve ailesini evlerinde ziyaret ederek, tebrik etti.

        Akca, Ahmet’in başarısının ilçeye büyük bir gurur yaşattığını belirterek, "İmkanların değil, azmin, emeğin ve inancın başarıya ulaşmada belirleyici olduğunu Ahmet evladımız bizlere bir kez daha gösterdi. Kendisini ve her zaman yanında olan kıymetli ailesini gönülden kutluyorum. Yolun açık, geleceğin aydınlık olsun Ahmet. Akseki seninle gurur duyuyor." diye konuştu.

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        Ahmet Deniz de doktor olmak istediğini ifade ederek, "Bu başarıyı düzenli ve disiplinli çalışarak elde ettim. Ailem her zaman yanımda oldu ve bana büyük destek verdi. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesini kazandığım için çok mutluyum. İyi bir hekim olarak ülkeme ve insanlara faydalı olmak istiyorum. Başarımda emeği bulunan aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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