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        Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yapılıyor

        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Karabul Yaylası'nın yollarında, haziran ayı olmasına rağmen karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 13:45 Güncelleme:
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        Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yapılıyor

        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Karabul Yaylası'nın yollarında, haziran ayı olmasına rağmen karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolları açarak güvenli ulaşımı sağlıyor.

        Yaklaşık 2 bin 600 metre rakımdaki Karabul-Susambeli yolunda yürütülen çalışmalar kapsamında 60 kilometrelik bölüm ulaşıma açılırken, kapalı olan 10 kilometrelik bölümün de bir hafta içinde açılması planlanıyor.

        Karabul Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Öztürk, yaklaşık bir aydır sürdürülen çalışmalardan memnun olduğunu belirtti.

        Bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 metreye ulaştığını aktaran Öztürk, "Bu yolların açılması başta bölgede yaylacılık, arıcılık ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız için oldukça önemli. Ekipler çevre yollarla birlikte 60 kilometrelik yolu sağ olsunlar ulaşıma açtılar." ifadelerini kullandı.

        Öztürk, Antalya sahillerinde 30 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen karla mücadeleye şahit olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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