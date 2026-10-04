Antalyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, pas ve taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Boluspor ile Antalyaspor, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadı'da karşılaşacak.
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