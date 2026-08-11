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        Antalya'ya 7 yılda 26 milyar lira içme suyu yatırımı yapıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), son 7 yılda kentte içme suyu altyapısına 26 milyar 311 milyon 497 bin 414 lira yatırım gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Antalya'ya 7 yılda 26 milyar lira içme suyu yatırımı yapıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), son 7 yılda kentte içme suyu altyapısına 26 milyar 311 milyon 497 bin 414 lira yatırım gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalarla içme suyu şebekesi yeni hatlarla genişletilirken, mevcut altyapı da yenilenerek daha güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturuluyor.

        Bu kapsamda, merkez ilçelerden kırsal mahallelere kadar sürdürülen yatırımlarla yeni yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacına yönelik şebekeler oluşturuldu.

        Ayrıca, su kayıplarının azaltılması, kesintisiz ve güvenli içme suyu hizmetinin güçlendirilmesi ve gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçların karşılanması amacıyla altyapı kapasitesi artırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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