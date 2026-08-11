Kepez'de yaz spor okulları devam ediyor
Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okullarında öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde farklı branşlarda spor eğitimi alıyor.
Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okullarında öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde farklı branşlarda spor eğitimi alıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ilçedeki spor tesislerinde düzenlenen programlara 1250 öğrenci katılıyor.
Futbol, basketbol, voleybol, tekvando ve tenis gibi çeşitli branşlardaki eğitimlerde çocuklara temel tekniklerin yanı sıra spor disiplini, takım çalışması ve dayanışma kültürünün kazandırılması hedefleniyor.
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çocukların yaz tatillerini ekran başında geçirmek yerine hareket ederek, öğrenerek ve sosyalleşerek değerlendirmelerini amaçladıklarını belirtti.
Öğrencilerin sağlıklı, mutlu ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesini istediklerini aktaran Kocagöz, bu konuda çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.
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