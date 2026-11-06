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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri ASIRLIK MEKTEPLER - Kız çocukları için kurulan, savaşta hastane olarak kullanılan 121 yıllık okul: Dumlupınar

        ASIRLIK MEKTEPLER - Kız çocukları için kurulan, savaşta hastane olarak kullanılan 121 yıllık okul: Dumlupınar

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 1905 yılında Rum Kız Mektebi olarak eğitim hayatına başlayan, 1. Dünya Savaşı sürecinde hastane olarak kullanılan tarihi Kaleiçi semtindeki Dumlupınar Ortaokulu, kentin köklü eğitim kurumları arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ASIRLIK MEKTEPLER - Kız çocukları için kurulan, savaşta hastane olarak kullanılan 121 yıllık okul: Dumlupınar

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 1905 yılında Rum Kız Mektebi olarak eğitim hayatına başlayan, 1. Dünya Savaşı sürecinde hastane olarak kullanılan tarihi Kaleiçi semtindeki Dumlupınar Ortaokulu, kentin köklü eğitim kurumları arasında yer alıyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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