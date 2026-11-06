ASIRLIK MEKTEPLER - Kız çocukları için kurulan, savaşta hastane olarak kullanılan 121 yıllık okul: Dumlupınar

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 1905 yılında Rum Kız Mektebi olarak eğitim hayatına başlayan, 1. Dünya Savaşı sürecinde hastane olarak kullanılan tarihi Kaleiçi semtindeki Dumlupınar Ortaokulu, kentin köklü eğitim kurumları arasında yer alıyor.

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