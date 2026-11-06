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        COP31 alanında sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

        AYŞE YILDIZ - Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'daki etkinlik alanında sağlık tedbirleri alınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:09 Güncelleme:
        COP31 alanında sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

        AYŞE YILDIZ - Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'daki etkinlik alanında sağlık tedbirleri alınıyor.

        Yaklaşık 1,1 milyon metrekarelik alanda düzenlenecek organizasyon süresince katılımcılara hızlı ve kesintisiz sağlık hizmeti sunulması amacıyla 5 tam donanımlı revir kuruldu.

        Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği mavi alanda 3, sivil toplum kuruluşları ile yan etkinliklere ev sahipliği yapacak yeşil alanda ise 2 revir hizmet verecek.

        Antalya Şehir Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kepez Devlet Hastanesi koordinasyonunda çalışacak revirlerde 40 sağlık personeli görev yapacak. Acil tıp ve ortopedi uzmanları ile pratisyen hekimlerin bulunacağı revirlerde ultrasonografi, röntgen ve EKG hizmetleri de 24 saat sunulacak.

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        Her revirin önünde acil müdahale ve hasta nakli için tam donanımlı bir ambulans hazır bekletilecek.

        - Golf araçları mobil ambulansa dönüştürüldü

        Trafiğe kapalı etkinlik alanında hastalara daha hızlı ulaşabilmek amacıyla 5 golf aracı mobil ambulans olarak düzenlendi. Araçların iki koltuğu çıkarılarak sedye yerleştirildi, tepe lambası takıldı.

        Elektrikli araçlarla dar sokaklarda ve kalabalık alanlarda hastalara ulaşılması, ardından hastaların en yakın revire nakledilmesi sağlanacak.

        Antalya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, AA muhabirine, COP31'in büyük çaplı bir organizasyon olduğunu ve sağlık hizmetlerinin koordinasyonunun önem taşıdığını söyledi.

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        İl Sağlık Müdürlüğü olarak organizasyon boyunca etkin ve kesintisiz hizmet sunmak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Özkan, "Bir yandan Antalya'mızın genel sağlık hizmetini idame ettirirken öte yandan bu organizasyon sırasında etkin ve kesintisiz sağlık hizmeti sunacağız." dedi.

        Özkan, 1,1 milyon metrekarelik alanda sağlık hizmetlerinin koordinasyonu için ikisi etkinlik alanında, biri Aksu Devlet Hastanesinde olmak üzere 3 komuta merkezi kurulduğunu ifade etti.

        Revirlerin tam donanımlı olduğunu vurgulayan Özkan, ultrasonografi, röntgen ve EKG gibi cihazların da hizmet vereceğini anlattı.

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        COP31 alanı yakınında 10 ambulansın hazır bekleyeceğini, otopark bölgesinde ise 2 ambulansın yedek olarak görevlendirileceğini kaydeden Özkan, şöyle konuştu:

        "Buggylerimizi mobil araçlara dönüştürdük. Herhangi bir yerde sorun olduğunda ekiplerimiz bu araçlarla hızla olay yerine ulaşacak. Hastayı kısa sürede revire ulaştıracak. Burada komuta merkeziyle koordineli şekilde hastanın durumuna göre sevk ve idare işlemleri gerçekleştirilecek. COP31 alanı dışındaki sağlık hizmetleri için çevre illerden temin edilen toplam 100 ambulans görev yapacak."

        Özkan, Aksu Devlet Hastanesinin ikinci düzey sağlık hizmeti kapsamında acil servis hizmeti sunacağını, 1500 yataklı Antalya Şehir Hastanesinin ise ileri düzey sağlık hizmeti vereceğini bildirdi.

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        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kepez Devlet Hastanesinin de organizasyon kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacağını belirten Özkan, hazırlıkların bu kurumların koordinasyonunda sürdürüldüğünü dile getirdi.

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