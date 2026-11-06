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        Sanata "perde arkası"ndan emek veriyorlar

        YİĞİTHAN YILDIZ - Sahne sanatlarında izleyiciyle buluşan her eserin arkasında, sanatçıların performanslarının yanı sıra kostüm, makyaj, dekor, ışık ve sahne hazırlıklarında görev alan çalışanların emeği bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Sanata "perde arkası"ndan emek veriyorlar

        YİĞİTHAN YILDIZ - Sahne sanatlarında izleyiciyle buluşan her eserin arkasında, sanatçıların performanslarının yanı sıra kostüm, makyaj, dekor, ışık ve sahne hazırlıklarında görev alan çalışanların emeği bulunuyor.

        Antalya Devlet Opera ve Balesinde (DOB) farklı meslek gruplarından çalışanlar, 2026-2027 sanat sezonunda sahnelenecek eserler için tasarım ve üretim aşamasından temsil gününe kadar hazırlık yapıyor. Eserlerin dönemine, karakterlerine ve sahne düzenine göre yürütülen çalışmalarda teknik bilgi, el becerisi ve ekip çalışması öne çıkıyor.

        Perde açılmadan önce başlayan, temsil sırasında ve sonrasında da devam eden hazırlıklarda görev alan makyözünden kostümcüsüne, sahne makinistinden temizlik görevlisine kadar birçok çalışan, perde arkasındaki emeklerini AA muhabirine anlattı.

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        - Kostüm, makyaj ve aksesuarlarla karakterleri tamamlıyorlar

        Sahne kostümcüsü Umut Demirtaş, 20 yıldır DOB'da çalıştığını söyledi.

        Kostümlerin hazırlanmasının kimi zaman bir ayı bulabildiğini belirten Demirtaş, emeklerinin sonucunu sahnede görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Sahne önü ve arkasının birbirini tamamladığını vurgulayan Demirtaş, "Biz olmazsak onlar olmuyor, onlar olmazsa biz olmuyoruz." dedi.

        Şapka ve baş aksesuarları sorumlusu Duygu Güleş ise eserler için tarihsel araştırmalar doğrultusunda tasarım ve üretim yaptıklarını anlattı.

        Hazırladıkları aksesuarları sanatçıların üzerinde sahnede görmenin kendileri için gurur verici olduğunu dile getiren Güleş, "Yaptığımız işin sanatçının başının üstünde yer alması bizim için gerçekten gurur verici. Baş tacıyız diyebiliriz." ifadesini kullandı.

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        Antalya DOB'da 10 yıldır makyöz olarak çalışan Tülay Polatay, 17 yıllık mesleki deneyimiyle sanatçıları sahneye hazırlıyor.

        Eserin dönemine ve karakterin özelliklerine göre makyaj yaptıklarını, hazırlıkların kimi zaman temsil saatinden 4-5 saat önce başladığını anlatan Polatay, "Her şey bir ekip işi. Bir makyaj, saç ya da kostüm tek başına hiçbir şey. Her şey bir bütün." diye konuştu.

        - Işık ve dekorla sahneye hayat veriyorlar

        Antalya DOB'da 12 yıldır sahne makinisti olan Ferdi Kaymak, temsil öncesinde dekorları sanatçıların güvenliğini gözeterek sahneye yerleştirdiklerini belirtti.

        Büyük dekorların taşınması ve farklı sahnelere uyarlanmasının fiziksel güç gerektirdiğine dikkati çeken Kaymak, seyircilerin kendilerini "gizli kahramanlar" olarak nitelendirdiğini söyledi.

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        Emeklerinin karşılığını seyircinin alkışlarında bulduklarını dile getiren Kaymak, "Biz onu görmüyoruz ama alkışlar bize yetiyor." dedi.

        18 yıldır ışık uzmanı olarak çalışan Halil Ünal, ışık düzenlemeleriyle sahnelerde gece ve gündüz görünümlerinin yanı sıra mevsim geçişlerini de yansıttıklarını anlattı.

        Işığın eserin atmosferini tamamladığını belirten Ünal, "Arka planda büyük bir emek veriyoruz. İşimizi severek ve özveriyle yapıyoruz. Güzel bir eser ortaya çıkarıp seyirciyi memnun edebiliyorsak bu bize yetiyor." diye konuştu.

        - Temsil öncesinde ve sonrasında sahneyi hazırlıyorlar

        Antalya DOB'ta temizlik görevlisi olan Arife Günel, sahnenin ve seyirci alanlarının temizliğini temsil öncesinde, sırasında ve sonrasında sürdürdüklerini söyledi.

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        Günel, "Hepimiz burada bir aileyiz. Birbirimizi de destekliyoruz ve seviyoruz. Muhabbetimiz de güzel. İyi ki burada çalışıyorum. Hep beraber sahnenin tozunu attırıyoruz, hep beraber sahnenin tozunu yutuyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Sanatçılardan sahne arkasındaki emekçilere teşekkür

        Antalya DOB temsillerinde rol alan oyuncu Selahattin Denizsümüren, dekorların kurulup kaldırılmasından kostümlerin toplanmasına kadar birçok işin temsil öncesinde ve sonrasında sürdüğünü belirtti.

        Sahne arkasındaki çalışanların ihtiyaç duyulduğunda sanatçılara hızlıca destek verdiğini anlatan Denizsümüren, "Biz sahneye çıkmadan saatler önce dekorlar kuruluyor, temsil bittikten sonra ise kaldırılıyor. Arkadaşlarımız belki sabaha kadar çalışıyor. Onlar olmasa biz olmazdık. Emekleri çok büyük." dedi.

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