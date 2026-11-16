ATB'den COP31'de Antalya su zirvesi paneli

Antalya Ticaret Borsası (ATB), COP31 Yeşil Alan TOBB Business'ta Antalya Su Zirvesi Paneli düzenledi.

Panelde, Antalya'nın su kaynakları, suyun tarım ve gıda üretimi ile turizm açısından stratejik önemi, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri ve sürdürülebilir su yönetimi ele alındı.

"Su kaynaklarını korumalı, yönetmeli ve çeşitlendirmeliyiz"

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, Antalya'da içme ve kullanma suyunun yaklaşık yüzde 97'sinin yeraltı sularından sağlandığına dikkat çekerken, kentsel su yönetiminde yeraltı suyuna olan bağımlılığın önemli bir risk oluşturduğunu söyledi. Muhammetoğlu, nüfusun ve kullanımın artmasıyla yeraltı su kaynakları üzerindeki baskının giderek arttığını belirtti. Kentsel su talebinin de sürekli arttığını ifade eden Muhammetoğlu, "Elimizdeki su kaynaklarının verimliliğini en iyi şekilde korumalı, yönetmeli ve çeşitlendirmeliyiz" dedi. Kentsel atık suyun yeniden kullanımının da önemli bir potansiyel taşıdığını belirten Muhammetoğlu, Antalya'da yılda 300 milyon metreküpten fazla atık suyun arıtıldığını, arıtılmış suyun özellikle peyzaj sulaması gibi alanlarda değerlendirilmesinin su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltabileceğini ifade etti.

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"Aşırı yağış suyu yeraltına ulaşmadan denize akıyor"

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Kaman, iklim değişikliğinin yağış rejimi üzerindeki etkisinin su kaynaklarının beslenmesini zorlaştırdığına dikkat çekti. Kaman, kısa sürede yüksek miktarda gerçekleşen aşırı yağışların, suyun yeterince yeraltına süzülmesine imkan vermeden yüzeysel akışla denize ulaşabildiğini söyledi. Düşük şiddette ve uzun süreli yağışların havza bazlı su hasadı açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Kaman, suyun yağış dönemlerinde daha fazla rezerve edilmesi gerektiğini vurguladı. Kaman, tarımın toplam su kullanımında yaklaşık yüzde 75'lik paya sahip olduğunu belirterek, sulama sistemlerindeki kayıpların azaltılması gerektiğini vurguladı. Açık kanal sistemlerinde su kayıplarının yüksek olduğuna dikkat çeken Kaman, kapalı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve basınçlı sulama yöntemlerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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"Yeraltı suyunu kredi kartıyla harcama yapmaya benzetti"

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem Karadirek, su yönetiminde doğru ve güvenilir veriye dayalı planlamanın önemine dikkat çekti. Tahsis edilen su miktarı ile fiilen kullanılan su miktarının özellikle sanayi alanında her zaman örtüşmediğini belirten Karadirek, su kullanımına ilişkin verilerin daha sağlıklı tutulması gerektiğini ifade etti. Yeraltı suyunu "kredi kartıyla harcama yapmaya" benzeten Karadirek, "Yeraltı suyunu görmediğimiz için kullanırken fark etmiyoruz. Su bitince bunun farkına varıyoruz. Kredi kartındaki borcu maaşla kapatma şansınız var ama suda böyle bir imkanınız yok" dedi.

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"Turizmde su uyarısı "

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Topkaya, yılda yaklaşık 17 milyon misafir ağırlayan Antalya'nın turizmde su kullanımına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Topkaya, Antalya'nın gelecekteki turizm potansiyelinin korunmasının su kaynaklarının korunmasına bağlı olduğunu belirterek, "Turizmin geleceğini güvence altına almak istiyorsak turizmin bağlı olduğu su kaynaklarını da güvence altına almak zorundayız" dedi. Turizm sektöründe su ayak izinin daha kapsamlı şekilde hesaplanması gerektiğini belirten Topkaya, "Otelin kapısından girdiğiniz andan itibaren her yerde su harcıyorsunuz. Antalya'nın suyu nereden geliyor? Turizmde su tasarrufu şart" dedi. Topkaya, yeraltından çekilen suyun derinliğinin her geçen gün arttığına dikkat çekerken, "Biz çocuklarımızın suyunu kullanıyoruz. Onlar kimin suyunu kullanacaklar bilmiyorum" dedi. Topkaya, su yönetiminde tarım, turizm, sanayi, kamu ve diğer sektörlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

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ATB ARGE Uzmanı Çetin Salman'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bülent Topkaya, Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, Prof. Dr. Ethem Karadirek ve Prof. Dr. Harun Kaman katıldı.