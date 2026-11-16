Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri ATB'den COP31'de Antalya su zirvesi paneli

        ATB'den COP31'de Antalya su zirvesi paneli

        Antalya Ticaret Borsası (ATB), COP31 Yeşil Alan TOBB Business'ta Antalya Su Zirvesi Paneli düzenledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ATB'den COP31'de Antalya su zirvesi paneli

        Antalya Ticaret Borsası (ATB), COP31 Yeşil Alan TOBB Business'ta Antalya Su Zirvesi Paneli düzenledi.

        Panelde, Antalya'nın su kaynakları, suyun tarım ve gıda üretimi ile turizm açısından stratejik önemi, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri ve sürdürülebilir su yönetimi ele alındı.

        "Su kaynaklarını korumalı, yönetmeli ve çeşitlendirmeliyiz"

        Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, Antalya'da içme ve kullanma suyunun yaklaşık yüzde 97'sinin yeraltı sularından sağlandığına dikkat çekerken, kentsel su yönetiminde yeraltı suyuna olan bağımlılığın önemli bir risk oluşturduğunu söyledi. Muhammetoğlu, nüfusun ve kullanımın artmasıyla yeraltı su kaynakları üzerindeki baskının giderek arttığını belirtti. Kentsel su talebinin de sürekli arttığını ifade eden Muhammetoğlu, "Elimizdeki su kaynaklarının verimliliğini en iyi şekilde korumalı, yönetmeli ve çeşitlendirmeliyiz" dedi. Kentsel atık suyun yeniden kullanımının da önemli bir potansiyel taşıdığını belirten Muhammetoğlu, Antalya'da yılda 300 milyon metreküpten fazla atık suyun arıtıldığını, arıtılmış suyun özellikle peyzaj sulaması gibi alanlarda değerlendirilmesinin su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltabileceğini ifade etti.

        REKLAM

        "Aşırı yağış suyu yeraltına ulaşmadan denize akıyor"

        Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Kaman, iklim değişikliğinin yağış rejimi üzerindeki etkisinin su kaynaklarının beslenmesini zorlaştırdığına dikkat çekti. Kaman, kısa sürede yüksek miktarda gerçekleşen aşırı yağışların, suyun yeterince yeraltına süzülmesine imkan vermeden yüzeysel akışla denize ulaşabildiğini söyledi. Düşük şiddette ve uzun süreli yağışların havza bazlı su hasadı açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Kaman, suyun yağış dönemlerinde daha fazla rezerve edilmesi gerektiğini vurguladı. Kaman, tarımın toplam su kullanımında yaklaşık yüzde 75'lik paya sahip olduğunu belirterek, sulama sistemlerindeki kayıpların azaltılması gerektiğini vurguladı. Açık kanal sistemlerinde su kayıplarının yüksek olduğuna dikkat çeken Kaman, kapalı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve basınçlı sulama yöntemlerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

        REKLAM

        "Yeraltı suyunu kredi kartıyla harcama yapmaya benzetti"

        Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem Karadirek, su yönetiminde doğru ve güvenilir veriye dayalı planlamanın önemine dikkat çekti. Tahsis edilen su miktarı ile fiilen kullanılan su miktarının özellikle sanayi alanında her zaman örtüşmediğini belirten Karadirek, su kullanımına ilişkin verilerin daha sağlıklı tutulması gerektiğini ifade etti. Yeraltı suyunu "kredi kartıyla harcama yapmaya" benzeten Karadirek, "Yeraltı suyunu görmediğimiz için kullanırken fark etmiyoruz. Su bitince bunun farkına varıyoruz. Kredi kartındaki borcu maaşla kapatma şansınız var ama suda böyle bir imkanınız yok" dedi.

        REKLAM

        "Turizmde su uyarısı "

        Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Topkaya, yılda yaklaşık 17 milyon misafir ağırlayan Antalya'nın turizmde su kullanımına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Topkaya, Antalya'nın gelecekteki turizm potansiyelinin korunmasının su kaynaklarının korunmasına bağlı olduğunu belirterek, "Turizmin geleceğini güvence altına almak istiyorsak turizmin bağlı olduğu su kaynaklarını da güvence altına almak zorundayız" dedi. Turizm sektöründe su ayak izinin daha kapsamlı şekilde hesaplanması gerektiğini belirten Topkaya, "Otelin kapısından girdiğiniz andan itibaren her yerde su harcıyorsunuz. Antalya'nın suyu nereden geliyor? Turizmde su tasarrufu şart" dedi. Topkaya, yeraltından çekilen suyun derinliğinin her geçen gün arttığına dikkat çekerken, "Biz çocuklarımızın suyunu kullanıyoruz. Onlar kimin suyunu kullanacaklar bilmiyorum" dedi. Topkaya, su yönetiminde tarım, turizm, sanayi, kamu ve diğer sektörlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

        REKLAM

        ATB ARGE Uzmanı Çetin Salman'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bülent Topkaya, Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, Prof. Dr. Ethem Karadirek ve Prof. Dr. Harun Kaman katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Liderler Zirvesi'nin "Yeşil Yoluna" dünyadan...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Liderler Zirvesi'nin "Yeşil Yoluna" dünyadan...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli...
        COP31'de sağlık uzmanlarından basın toplantısı: Fosil yakıtlar yılda 2,73 m...
        COP31'de sağlık uzmanlarından basın toplantısı: Fosil yakıtlar yılda 2,73 m...
        Çöp kutuları ve yağ tenekeleri COP31'de ritim aletine dönüştü
        Çöp kutuları ve yağ tenekeleri COP31'de ritim aletine dönüştü
        Türkiye, otobüs üretimi ve elektrikli ulaşımda öne çıkıyor
        Türkiye, otobüs üretimi ve elektrikli ulaşımda öne çıkıyor
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'in elektrifikasyon hedefinde nükleer en...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'in elektrifikasyon hedefinde nükleer en...