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        Çöp kutuları ve yağ tenekeleri COP31'de ritim aletine dönüştü

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden 15 kişilik grup, kullanılmayan atıklardan oluşturdukları enstrümanlarla Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) katılımcılarına eğlenceli anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Çöp kutuları ve yağ tenekeleri COP31'de ritim aletine dönüştü

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden 15 kişilik grup, kullanılmayan atıklardan oluşturdukları enstrümanlarla Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) katılımcılarına eğlenceli anlar yaşattı.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31, oturumların, panellerin, görüşmelerin yanı sıra renkli görüntülere de sahne oluyor.

        ATSO Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri, yaklaşık 1 ay önce okulun yemekhanesi ve deposunda buldukları kullanılmayan çöp kutuları, yağ tenekeleri, su damacanaları, bidonlar gibi malzemeleri toplayıp, temizledi. Malzemeleri boyayarak perküsyon enstrümanlarına dönüştüren yetenekli gençler, farklı ritimlerle COP31'e renk kattı.

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        Öğrencilerden Nar Baklavacı, AA muhabirine, COP31 kapsamında Türkiye İklim Okulu açılacağını duyunca heyecanlandıklarını ve kendilerinin de bir çalışma ile yer almak istediklerini söyledi.

        Sıfır Atık Projesi'nden esinlenerek bir çalışma yaptıklarını belirten Baklavacı, "Aklımıza atıklardan ve kullanılmayan tenekelerden bir perküsyon grubu kurmak geldi. Okulumuzun yemekhanesinden, deposundan kullanılmayan çöp kutularını, yağ tenekelerini topladık. Yaklaşık 15 kişilik bir ekiple müzik grubu olarak hep beraber okulun avlusunda temizledik. Resim bölümündeki arkadaşlarımız da boyamamıza yardım etti. Malzemeleri birleştirdik, çok tatlı bir perküsyon grubu oluşturduk." dedi.

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        COP31 kapsamında Türkiye İklim Okulu açılışında ritim gösterisi sunduklarını dile getiren Baklavacı, gösterinin katılımcılar tarafından beğenildiğini​​​​​​​ kaydetti.

        Baklavacı, COP31 bitene kadar alanda olacaklarını ifade etti.

        Öğrencilerden Irmak Yarımbıyık da bir farkındalık oluşturmak ve atıklardan neler yapılabileceğini göstermek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını anlattı.

        Önce malzemeleri belirlediklerini, ardından ritim çalışmalarına başladıklarını belirten Yarımbıyık, "Güzel bir çalışma oldu. Katılımcılar da bizimle birlikte ritim tutuyorlar. Onları o şekilde görünce biz de mutlu oluyoruz. Bunu daha da ilerletmek istiyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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