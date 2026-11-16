İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli küresel elektrifikasyon hedeflerini destekliyor

GÖKÇE KÜÇÜK TOPBAŞ - Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in enerji analisti Bahadır Sercan Gümüş, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli ile güçlü hidroelektrik kapasitesinin elektrifikasyon hedeflerine ulaşılmasında önemli avantajlar sunduğunu belirterek, yenilenebilir enerji yatırımları, şebeke altyapısı ve enerji depolama teknolojilerinin bu dönüşümü destekleyeceğini söyledi.

Gümüş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrifikasyonun fosil yakıtlarla karşılanan enerji ihtiyaçlarının elektrikle karşılanması anlamına geldiğini belirtti.

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Elektrifikasyonun konutlarda doğal gazlı ısıtma sistemlerinden ısı pompalarına, ulaşımda içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli otomobillere ve sanayide elektrikli teknolojilere geçişi kapsadığını anlatan Gümüş, bu dönüşümün COP31'in ana gündemlerinden biri olduğunu ifade etti.

Gümüş, COP31 kapsamında gündeme gelen, 2035'e kadar küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 35'e çıkarılmasını öngören hedefe işaret ederek, Türkiye'nin bu hedefi güçlü şekilde desteklediğini ve diğer ülkelerden de taahhütte bulunmalarını beklediğini söyledi.

Türkiye'de nihai enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 22, dünya genelinde ise yüzde 23 seviyesinde bulunduğunu aktaran Gümüş, Çin'in yüzde 32'lik oranla elektrifikasyonda öne çıktığını belirtti.

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Gümüş, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları bakımından önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayarak, yeni açıklanan Milli Enerji 2040 planı kapsamında rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün yaklaşık 4 katına çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

- Hidroelektrik kapasitesi ve depolama teknolojileri Türkiye'nin elini güçlendiriyor

Elektrifikasyonun elektrik üretimi, şebeke altyapısı ve tüketim olmak üzere 3 temel unsurun birlikte ele alınmasını gerektirdiğini belirten Gümüş, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin son tüketiciye ulaştırılmasında şebekelerin önemli rol oynadığını söyledi.

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Gümüş, Türkiye'nin yeni açıklanan 2040 enerji planında elektrik altyapısına yönelik önemli yatırımlar öngörüldüğünü belirterek, şebekelerin güçlendirilmesinin elektrifikasyonun yaygınlaşmasını destekleyeceğini kaydetti.

Batarya depolama sistemlerinin elektrik sisteminin esnekliğini artıran teknolojiler arasında öne çıktığını ifade eden Gümüş, Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesinin de bu açıdan önemli avantaj sunduğunu dile getirdi.

Gümüş, Türkiye'nin enerji dönüşümündeki avantajlarına dikkati çekerek, "Türkiye'nin bir diğer aslında elini güçlendiren konu hidroelektrik gücü. Barajlı hidroelektrik santral kapasitesi oldukça yüksek. Bunlar da aslında devasa bataryalar olarak çalışıp Türkiye'nin şebeke esnekliğini artıran unsurlar." diye konuştu.

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Türkiye'de elektrik tüketiminin 1990-2024 döneminde yaklaşık 7 kat arttığını aktaran Gümüş, ülkenin Avrupa'da elektrik tüketimini yıldan yıla en fazla artıran ülkeler arasında bulunduğunu belirtti.

Gümüş, 1990'da yüzde 10 civarında bulunan elektrifikasyon oranının günümüzde yüzde 22'ye ulaştığını kaydederek, gelecek dönemde binalar, sanayi ve ulaşım sektörlerinde elektrikli teknolojilerin yaygınlaştırılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Elektrifikasyonun bütüncül bir planlama gerektirdiğini vurgulayan Gümüş, elektrik üretimi, tüketimi, dağıtımı ve iletim altyapısının eş zamanlı geliştirilmesinin önemine işaret etti.

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- COP31'de küresel elektrifikasyon hedeflerine destek beklentisi

Gümüş, COP31'in ana gündemlerinden biri olan 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefine ilişkin, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda diğer ülkelerden de taahhütte bulunmalarını beklediğini söyledi.

Elektrifikasyon sürecinde ülkelerin farklı ihtiyaçları bulunduğunu anlatan Gümüş, özellikle Güney Asya ve Sahra Altı Afrika'da elektriğe erişimin yaygınlaştırılması ve finansman imkanlarının geliştirilmesinin ön plana çıktığını belirtti.

Gümüş, gelişmiş ülkelerde ise fosil yakıtlardan uzaklaşma ve elektrikli teknolojilerin kullanımını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü anımsatarak, COP31 sürecinde ülkelerin elektrifikasyon hedeflerine yaklaşımını olumlu değerlendirdi.

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Gümüş, "Şu anki genel izlenim, ülkelerin ve liderlerin topyekün elektrifikasyon hedeflerini desteklediği yönünde. Bu nedenle elektrifikasyon hedeflerinin başarılı olacağını düşünüyorum. Ülkelerin bu taahhütlerin altına imza atacaklarına da inanıyorum." ifadelerini kullandı.