İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - TÜREB Başkanı Erden, Türkiye'nin bölgesel enerji işbirliğinde önemli rol üstlenebileceğini belirtti:

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin enerji bağlantıları ve stratejik konumuyla bölgesel enerji işbirliğinde önemli rol üstlenebileceğini söyledi.

Erden, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan COP31 kapsamında Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) ve TÜREB işbirliğinde düzenlenen etkinlikte AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğin temel hedefinin Türkiye'nin bölgesel enerji işbirliği ve elektrik ticareti alanındaki imkanlarını uluslararası paydaşlarla paylaşmak olduğunu dile getiren Erden, Türkiye'nin bu alanda önemli roller üstlenebileceğini vurguladı.

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Erden, COP31'in öncelikli gündemlerinden elektrifikasyonun yanı sıra işbirliğinin de önemli bir başlık olduğuna dikkati çekerek, "Uluslararası kuruluşların yöneticileri, enerji ve çevre bakanları, diplomatlar, yatırımcılar ve finans kuruluşlarını bir araya getirerek yeni ortaklıkların geliştirilmesini amaçlıyoruz." dedi.

Etkinlikte özellikle Türkiye'nin enerji alanında yakın işbirliği içinde olduğu ülkelerin temsilcilerini ağırladıklarını belirten Erden, uluslararası yatırımcılar ve finans kuruluşlarıyla Türk yatırımcıları bir araya getirerek rüzgar enerjisinin bölgesel işbirliğine sağlayabileceği katkıları değerlendirmek istediklerini anlattı.

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- "Enerji dönüşümü için şebeke yatırımları kritik önemde"

Erden, enerji dönüşümünün yalnızca yenilenebilir enerji santrallerinin kurulmasıyla tamamlanamayacağını, üretilen elektriğin tüketicilere ulaştırılması için iletim ve dağıtım şebekelerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Elektrikli araçlar, veri merkezleri, deniz suyunun arıtılması, ısıtma ve soğutma sistemleri ile sanayide elektrifikasyonun elektrik talebini dönüştürdüğüne dikkati çeken Erden, şöyle konuştu:

"Enerji dönüşümü yalnızca santral kurmaktan ibaret değil üretimden tüketime kadar bütüncül bir planlama gerekiyor. Türkiye'nin doğu-batı enerji bağlantılarındaki konumu, bölgesel elektrik ticareti ve enerji işbirliği açısından önemli fırsatlar sunuyor. Bu değişimin enerji altyapısı ve piyasa mekanizmalarıyla birlikte planlanması gerekiyor."

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Erden, elektrik talebinin gelecekte hangi alanlarda ve ne ölçüde artacağının doğru öngörülmesinin ulusal enerji stratejileri açısından önem taşıdığını dile getirerek, yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın şebeke esnekliği ve depolama ihtiyacını beraberinde getirdiğini anlattı.

Türkiye'nin ulusal enerji planında 130 bin megavatın üzerinde depolama kapasitesinin öngörüldüğüne işaret eden Erden, enerji sisteminin tüm bileşenlerinin eş güdüm içinde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

- Enerjide finansman vurgusu

Enerji dönüşümünde finansmanın önemli bir başlık olduğunu belirten Erden, uluslararası ve yerli finans kuruluşlarının yatırımcılarla ve karar vericilerle doğrudan iletişim kurmasının projelerin hayata geçirilmesini kolaylaştıracağını söyledi.

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Erden, finans kuruluşlarının yatırımların finanse edilebilirliğine ilişkin değerlendirmelerinin ve geri bildirimlerinin düzenlemelerin şekillenmesinde önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece yenilenebilir santral üretimleri için öngörülen yatırım tutarı 100 milyar dolar. Tamamını dikkate aldığımız zaman 500 milyar dolarlık bir dönüşüm finansmanına ihtiyaç var. Bu, önümüzdeki 14 seneyi dikkate aldığımız zaman çok büyük bir yatırım. Rüzgar kurulumu, şebeke ve talep tarafını, tüketim tarafını finanse etmek için çok önemli adımlar atmamız gerekiyor. Bundan sonraki dönemde de hem Bakanlığımızın hem devletin diğer kurumlarının üzerine düşen çok önemli görevler var."