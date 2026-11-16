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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - İFM, İstanbul'u sürdürülebilir finansın bölgesel merkezi yapmayı hedefliyor

        HÜMEYRA AYAZ - İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği ve başkanlık yapmasının ülkenin dönüşüm kapasitesini, yatırım hazırlığını ve rekabetçiliğini uluslararası alanda görünür kılmak için önemli fırsat olduğunu belirterek, İstanbul'u sürdürülebilir finans alanında bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - İFM, İstanbul'u sürdürülebilir finansın bölgesel merkezi yapmayı hedefliyor

        HÜMEYRA AYAZ - İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği ve başkanlık yapmasının ülkenin dönüşüm kapasitesini, yatırım hazırlığını ve rekabetçiliğini uluslararası alanda görünür kılmak için önemli fırsat olduğunu belirterek, İstanbul'u sürdürülebilir finans alanında bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Erdem, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan COP31 kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, zirvenin somut eylem planlarının hayata geçirildiği bir organizasyon olmasının hedeflendiğini aktardı.

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        Türkiye'nin bu anlamda oldukça iyi uygulama örneklerine sahip bir ülke olduğuna değinen Erdem, "Türkiye'nin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil sanayi ve sürdürülebilir finansman alanlarındaki potansiyelini dünyayla en iyi şekilde paylaştığımız ve yeni işbirlikleri kurduğumuz bir zirve olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Erdem, iklim hedeflerinin hayata geçirilmesinde finans sektörünün kritik rol üstlendiğine dikkati çekerek, emisyonların azaltılması, üretim biçimlerinin değiştirilmesi, yeni teknolojilerin kullanılması ve iklim değişikliğine uyum sağlanmasının ciddi yatırımlar gerektirdiğini ifade etti.

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        Bunun için finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yatırımların hızlandırılması ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu sermayeye erişimin kolaylaştırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdem, Türkiye'de Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) pilot uygulamasının başlaması ve Türkiye Yeşil Taksonomisi'nin yürürlüğe girmesiyle düşük karbonlu ekonomiye geçişin öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini belirtti.

        - İFM'den yeşil finans akademisi hedefi

        Erdem, İFM'nin Türkiye'nin gelişen yeşil finans ekosistemini uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcılarla buluşturmayı amaçladığını aktararak, sürdürülebilir yatırımlara yönelik sermaye akışını desteklemek için çalıştıklarını bildirdi.

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        Finans kuruluşları ile reel sektör arasında işbirliklerinin geliştirilmesine önem verdiklerini vurgulayan Erdem, "Bu kapsamda, sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmış profesyonellerin yetişmesine yönelik İFM Yeşil Finans Akademisi'ni kurmayı orta vadeli hedeflerimiz arasında görüyoruz." ifadesini kullandı.

        Erdem, İstanbul'un coğrafi konumunu ve finansal altyapısını bu hedef doğrultusunda değerlendirmek istediklerini dile getirerek, Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarları arasında sürdürülebilir finans bağlantısı kurmayı hedeflediklerini söyledi.

        - Dört saatlik uçuş mesafesinde 30 trilyon dolarlık pazar

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        İFM'nin yalnızca bir ofis alanı değil, bütüncül bir finans ekosistemi olarak tasarlandığını belirten Erdem, düzenleyici kurumlar, bankalar, finansal kuruluşlar ve teknoloji şirketlerinin aynı yerleşkede bulunmasının iş birliği imkanlarını artırdığını ifade etti.

        Erdem, İstanbul'un uluslararası finans kuruluşlarına önemli erişim avantajları sunduğuna dikkati çekerek, "İstanbul'dan 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,3 milyar kişilik nüfusa ve 30 trilyon dolarlık bir pazara ulaşılabiliyor." dedi.

        İFM'de faaliyet gösteren kuruluşlara sağlanan teşviklerin de uluslararası yatırımcılar açısından önemli avantajlar sunduğunu aktaran Erdem, finansal hizmet ihracatına yönelik vergi avantajlarının 2047'ye kadar yüzde 100 oranında uygulanmasının ve finansal faaliyet harçlarından muafiyet süresinin 20 yıla çıkarılmasının uzun vadeli öngörülebilirlik sağladığını kaydetti.

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        Erdem, gelecek dönemde ESG kıyaslama ve sürdürülebilirlik endeksleri, karbon kredisi piyasaları ve iklim finansmanı araçlarının gelişimine yönelik çalışmalarla İstanbul'un uluslararası finans ekosistemindeki konumunu güçlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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