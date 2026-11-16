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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Kanada temiz elektrik yatırımlarını uzun vadeli anlaşmalar ve vergi teşvikleriyle hızlandırıyor

        Kanada'nın temiz elektrik yatırımlarını artırmak amacıyla federal yatırım vergi kredileri ve eyaletlerin 20 ila 35 yıl vadeli elektrik alım anlaşmalarını bir araya getiren finansman modeli, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen panelde ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Kanada temiz elektrik yatırımlarını uzun vadeli anlaşmalar ve vergi teşvikleriyle hızlandırıyor

        Kanada'nın temiz elektrik yatırımlarını artırmak amacıyla federal yatırım vergi kredileri ve eyaletlerin 20 ila 35 yıl vadeli elektrik alım anlaşmalarını bir araya getiren finansman modeli, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen panelde ele alındı.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 çerçevesindeki "Temiz Elektrik Yatırım Süper Döngüsü: Kanada Modeli" başlıklı panelde, uzun vadeli elektrik alım anlaşmaları ve federal yatırım vergi kredilerinin temiz enerji projelerinin finansmanında sağladığı kolaylıklar, yerli tedarik zincirinin geliştirilmesi ve yerel topluluklarla yerli halkların projelere ortak edilmesine dayanan yatırım modeli değerlendirildi.

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        Kanada Yenilenebilir Enerji Birliği (CanREA) Politika Başkan Yardımcısı Imran Noorani, ülkede yenilenebilir enerji yatırımlarının yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 15 ila 18 seviyesinde olduğunu belirterek, federal yatırım vergi kredileri ve 25 ila 30 yıllık elektrik alım anlaşmalarının yatırımcılar için öngörülebilirlik sağladığını söyledi.

        Yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesinin de yatırım sürecinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Noorani, Kanada'da yenilenebilir enerji üretimi ve tedarik zincirinin geliştirilmesine yönelik yaklaşık 100 milyar dolarlık fırsat olduğunu belirtti.

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        Sussex Energy Federal Politikalar ve Enerji Başkan Yardımcısı Roberto Chavez de Kanada'da federal hükümetle eyaletler arasındaki işbirliğinin ülke genelinde ortak bir yatırım talebi oluşturulmasına katkı sağladığını vurgulayarak, ülke genelinde elektrik şebekelerinin entegrasyonu ve iletim altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açabileceğini ifade etti.

        Nordex Kurumsal İlişkiler Başkanı Sabrina Harbec, Kanada'nın yenilenebilir enerji alanında uzun vadeli yatırım planları ve somut proje ihaleleriyle uluslararası üreticiler için giderek daha önemli bir pazar haline geldiğini söyledi.

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        Kanada'da eyaletlerin yeni rüzgar enerjisi projelerine yönelik ihale süreçlerini hayata geçirmesinin yatırımcılara güven verdiğini belirten Harbec, "Kanada şu anda bizim için dünyadaki en önemli üç öncelikli pazardan biri haline geliyor." dedi.

        Şirketlerin üretim tesisi yatırımlarında uzun vadeli öngörülebilirliğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Harbec, Quebec eyaletinin gelecek 10 yıla ilişkin ihale planlarının önemli bir görünürlük sağladığını ancak Kanada genelinde yeni üretim tesislerinin kurulabilmesi için diğer eyaletlerin de benzer uzun vadeli planlar ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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