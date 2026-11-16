İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Kapsamında Parlamenter Toplantısı'nda konuştu:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkelerin kalkınma hakkını koruyan, finansmanı ihtiyacın bulunduğu yere ulaştıran, dönüşümün yükünü hakkaniyetle paylaşan bir sistem kurmamız gerekiyor." dedi.

Kurum, bir otelde düzenlenen "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Kapsamında Parlamenter Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, COP31'in ilk haftasını geride bıraktıklarını, Antalya'da yoğun bir diplomasi yürüttüklerini, devlet ve hükümet başkanlarını, bakanları, uluslararası kuruluşları, iş dünyasını, bilim insanlarını, gençleri ve sivil toplumu bir araya getirdiklerini anlattı.

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Enerjiyi, finansmanı, tarımı, suyu, dirençli şehirleri, sıfır atığı, çocukların ve gençlerin geleceğini konuştuklarını aktaran Kurum, iklim hedefinin gerçek karşılığının, bir ülkede çıkarılan kanunda, ayrılan bütçede, yapılan yatırımda, güçlendirilen şehirde görüleceğini söyledi.

Parlamentoların ağırlığının tam da burada ortaya çıktığını vurgulayan Kurum, "Burada bulunan siz değerli parlamenterleri, Antalya'da oluşan iradenin ülkelerimizde karşılık bulmasını sağlayacak en önemli ortaklarımız arasında görüyorum." diye konuştu.

- "Önce birbirimizi anlamalı, sonra müşterek bir istikamet bulmalıyız"

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COP31 Başkanlığını, diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere 3 temelin üzerine kurduklarını hatırlatan Kurum, ilk haftada bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade etti.

Dünyanın her ülkesinde imkanların aynı ölçüde olmadığına dikkati çeken Kurum, ülkelerin kalkınma yolculukları, enerji sistemleri, finansmana erişimleri, karşı karşıya kaldıkları iklim risklerinin birbirinden farklı olduğunu belirtti.

Bütün bu farklılıkları yok sayarak ortak bir gelecek kurulamayacağının altını çizen Kurum şunları kaydetti:

"Önce birbirimizi anlamalı, sonra müşterek bir istikamet bulmalıyız. Her ülkenin kendi şartı, kendi imkanı, kendi kalkınma yolu var. Fakat çocuklarımızın yaşayacağı dünya ortak. Suyun güvenliği ortak. Şehirlerimizin dayanıklılığı, gıdanın geleceği, afetler karşısında insan hayatını koruma sorumluluğumuz ortak. Farklı yollardan yürüyerek ortak bir istikamet kurabiliriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderler Zirvesi'nde yaptığı adil geçiş çağrısının temelinde de bu anlayış var. Ülkelerin kalkınma hakkını koruyan, finansmanı ihtiyacın bulunduğu yere ulaştıran, dönüşümün yükünü hakkaniyetle paylaşan bir sistem kurmamız gerekiyor. Biz 'Uygulama COP'u' derken bunu kastediyoruz.​​​​​​​ Antalya’da konuşulanların konferans salonlarında kalmasını istemiyoruz. Hedeflerin projeye, finansmana, mevzuata ve insanların hayatında görülebilen sonuçlara dönüşmesini istiyoruz."

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- "Türkiye'nin iklim yolculuğunda Meclis'imiz yalnızca kanun çıkaran makam olarak yer almıyor"

COP31 Başkanı Kurum, Türkiye'nin iklim konusunda attığı büyük adımların arkasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açtığı güçlü bir hukuki yol olduğunu dile getirdi.

Meclis'in 2021'de Paris Anlaşması'nın onaylanmasını uygun bulduğunu hatırlatan Kurum, böylece Türkiye'nin küresel iklim sistemindeki yeni döneminin hukuki kapısının açıldığını söyledi.

Kurum, 2025'te Meclis'te kabul edilen Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'yla emisyon azaltımından iklim değişikliğine uyuma, planlama araçlarından Emisyon Ticaret Sistemi'ne, adil geçişten izin ve denetim süreçlerine kadar geniş bir alanın hukuki çerçeveye kavuştuğunu belirtti.

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Bakanlıkların önündeki yolun daha belirgin hale geldiğini, yerel yönetimlerin iklim çalışmalarının dayanacağı çerçevenin güçlendiğini kaydeden Kurum, özel sektör açısından uzun vadeli dönüşümün hukuki zemininin oluştuğunu, planlama, uygulama ve denetimin hangi esaslarla ilerleyeceğinin kanun düzeyinde ele alındığını anlattı.

TBMM'nin iklim hedeflerini bir temenni alanından çıkarıp devletin planlama ve uygulama düzeninin parçası haline getiren önemli bir irade ortaya koyduğunu belirten Kurum, "Şimdi de Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile birlikte 55 ülkeden parlamenterleri Antalya'da buluşturuyor, bu tabloyu çok kıymetli buluyorum. Çünkü Türkiye'nin iklim yolculuğunda Meclis'imiz, yalnızca kanun çıkaran makam olarak yer almıyor, uluslararası taahhüt ile ulusal uygulama arasındaki bağı kuruyor." şeklinde konuştu.

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- "Bir şehrin direnci, tek tek binaların sağlamlığından çok daha geniş bir meseledir"

Bakan Kurum, Meclis'in kurduğu hukuki zemini sahadaki uygulamayla güçlendirdiklerinin, enerjide büyük bir dönüşüm yürüttüklerinin de altını çizdi.

Yenilenebilir kaynakların, elektrik kurulu gücü içindeki payının yüzde 63 seviyesine ulaştığını bildiren Kurum, Türkiye'nin Milli Enerji 2040 vizyonunda güneş ve rüzgarda 175 gigavat kurulu güç hedefi olduğuna işaret etti.

Şehirler konusunda da çok ağır bir sınamadan geçtiklerini dile getiren Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde 455 bin konut, köy evi ve iş yerini tamamladıklarını, bu sürecin kendilerine şehirlerin nasıl ele alınması gerektiğine dair çok büyük bir tecrübe kazandırdığını söyledi.

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Konutla beraber altyapıyı düşündüklerini, okulu, hastaneyi, meydanı, yolu ve sosyal hayatı birlikte ele aldıklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Bir şehrin direnci, tek tek binaların sağlamlığından çok daha geniş bir meseledir. Suyunun akması, enerjisinin devam etmesi, ulaşımının çalışması, kamu hizmetlerinin kriz anında ayakta kalması gerekir. İklim değişikliği karşısında şehirlerimizi hazırlarken deprem bölgesinde kazandığımız bu tecrübeden yararlanıyoruz. Sıfır atıkta da benzer bir uygulama birikimimiz var. Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan çalışma, toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla büyüdü ve uluslararası alana taşındı. Burada öğrendiğimiz önemli bir şey var. Kalıcı sonuç için mevzuatın, yerel yönetimin, özel sektörün, finansmanın ve vatandaşın aynı yönde ilerlemesi gerekiyor."

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Parlamentoların sağlayacağı istikrar ve hukuki güvenin de bu bütünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Kurum, COP31 sona erdiğinde herkesin önüne çok somut dosyalar geleceğini, enerji yatırımları için kanunlar hazırlanacağını, şehirlerin dayanıklılığı için bütçelerin görüşüleceğini belirtti.

Su, ulaşım, atık yönetimi ve sanayi dönüşümü için yeni kararlar alınacağına da değinen Kurum, "O kararların toplum üzerindeki etkilerini de sizler göreceksiniz. Sanayicinin yatırım yapabilmek için ihtiyaç duyduğu öngörülebilirliği siz duyacaksınız. Çalışanların yeni mesleklere hazırlanması, KOBİ'lerin dönüşüme ayak uydurması, gençlerin yeni iş alanlarına ulaşması, dar gelirli ailelerin korunması yine parlamentoların gündemine gelecek." diye konuştu.