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        ING, COP31'de enerji dönüşümünü ele alan özel bir etkinlik düzenledi

        ING, COP31 kapsamında Antalya'da düzenlediği özel etkinlikte iş dünyasının önde gelen temsilcilerini, müşterilerini ve iş ortaklarını bir araya getirdi. Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol'un konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, küresel enerji dönüşümünün geleceği, elektrifikasyon ve sürdürülebilir büyüme fırsatları değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
        ING, COP31'de enerji dönüşümünü ele alan özel bir etkinlik düzenledi

        ING, COP31 kapsamında Antalya'da düzenlediği özel etkinlikte iş dünyasının önde gelen temsilcilerini, müşterilerini ve iş ortaklarını bir araya getirdi. Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol'un konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, küresel enerji dönüşümünün geleceği, elektrifikasyon ve sürdürülebilir büyüme fırsatları değerlendirildi.

        ING, COP31 kapsamında Antalya'da düzenlediği özel etkinlikte iş dünyasının önde gelen temsilcilerini, müşterilerini ve iş ortaklarını bir araya getirdi. Etkinlikte, enerji dönüşümünün ekonomiler ve şirketler üzerindeki etkileri, elektrifikasyonun artan önemi ve Türkiye'nin bu süreçte değerlendirebileceği fırsatlar ele alındı. Etkinliğin açılış konuşmalarını ING CEO'su Steven van Rijswijk ve ING Kurumsal Bankacılık Başkanı Ljiliana Cortan gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşma yapan ING Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı John McCarthy ise ING'nin Türkiye'deki Kurumsal Bankacılık faaliyetlerinde 35 yılı geride bıraktığını vurgulayarak müşterilerinin büyüme ve dönüşüm yolculuklarında yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi.

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        ''Enerji sistemlerinde önemli dönüşümler yaşanıyor''

        Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, küresel enerji piyasalarının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enerji sistemlerinde önemli dönüşümler yaşandığına dikkat çeken Birol, şunları söyledi: "Küresel enerji piyasaları, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin oluşturduğu ciddi bir şokla karşı karşıya. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler enerji stratejilerini yeniden değerlendirirken, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler yerli enerji kaynaklarına ve teknolojilerine öncelik veriyor. Bu durum, yenilenebilir enerji, nükleer enerji, elektrifikasyon ve enerji verimliliği alanlarındaki uluslararası ivmeyi güçlendirirken, enerji güvenliği ile temiz enerji hedeflerinin her zamankinden daha uyumlu hale gelmesini sağlıyor. Bu büyük değişimler, dönüşüm süreçlerinin düzenli şekilde yönetilmesi gibi zorlukları beraberinde getirse de hem ülkeler hem de şirketler için önemli fırsatlar sunuyor."

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        ING'den düşük karbonlu ekonomiye geçişte destek

        Açıklamaya göre banka, müşterilerinin düşük karbonlu ekonomiye geçişini desteklemeyi hedefliyor. İklim değişikliğiyle mücadeleyi, banka, müşterileri ve toplum için önemli bir sorumluluk olarak görüyor. Bu doğrultuda, dünyada gerçekleşmesi gereken dönüşümden hareketle üç temel alana odaklanıyor. İlk olarak, emisyonların azaltılması amacıyla büyük ölçekli müşterilerinin net sıfır emisyon hedeflerine geçiş süreçlerini destekleyerek dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor. İkinci olarak, düşük karbonlu bir dünyanın ihtiyaç duyduğu yeni teknolojiler ve çözümler için sağladığı finansmanı artırarak sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkıda bulunuyor. Üçüncü olarak ise düşük karbonlu dönüşümün kapsayıcı olmasını sağlamak amacıyla bireylerin iklim konusunda bir adım önde olmalarına yardımcı olacak yeni yollar bulmaya devam ediyor. Banka, 2027 yılına kadar her yıl 150 milyar euro sürdürülebilir finansmanı harekete geçirme hedefini aşarak, 2025 yılında 166 milyar Euro sürdürülebilir finansman hacmine ulaştı. Ayrıca, yenilenebilir enerji finansmanını 2022 yılında 2,5 milyar euro seviyesinden 2025 yılında 9,6 milyar euroya çıkararak yaklaşık dört katına yükseltti.

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        ING, "Elektrifikasyonu Finanse Etmek" Raporu'nu yayımladı

        Banka, COP31 öncesinde yayımladığı "Elektrifikasyonu Finanse Etmek" raporunda, elektrifikasyon hedeflerinin reel ekonomide yatırıma ve uygulamaya nasıl dönüştürülebileceğini ele aldı. Raporda üç temel öncelik öne çıktı: enerji sisteminin bütününde planlama yapılması ve yatırım gerçekleştirilmesi; teknolojilerin ve pazarların gelişimini desteklemek için finansal risklerin paylaşılması; yatırımcılara güven verecek istikrarlı politika ve düzenleyici çerçevelerin oluşturulması. Raporda ayrıca, enerji dönüşümünün yalnızca finansmanla gerçekleştirilemeyeceği vurgulandı. Daha fazla projenin yatırım yapılabilir hale gelebilmesi için teknoloji, altyapı, politika, talep ve finansman unsurlarının birlikte ilerlemesi gerektiğine dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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