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        Antalya'da COP31 kapsamında "Dönüşen Umut" sergisi açıldı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "Dönüşen Umut" isimli uluslararası karma sergi ve sanat enstalasyonu (yerleştirme sanatı) açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Antalya'da COP31 kapsamında "Dönüşen Umut" sergisi açıldı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "Dönüşen Umut" isimli uluslararası karma sergi ve sanat enstalasyonu (yerleştirme sanatı) açıldı.

        Uluslararası Kültür Sanat Göç ve Uyum Derneği (US-DER) tarafından Muratpaşa Belediyesinin COP TOWN etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, Karatay Medresesi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

        Küratörlüğünü Begüm Berber'in üstlendiği sergide, 11 sanatçının farklı disiplinlerde hazırladığı eserler sanatseverlerle buluşturuldu.

        İklim değişikliği, sıfır atık, geri dönüşüm, yeniden kazanım ve sürdürülebilir yaşam temalarının işlendiği sergide, atık olarak nitelendirilen malzemelerin sanatsal üretim yoluyla yeniden değerlendirilmesi amaçlandı.

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        Açılışın ardından sanatçılar Begüm Dolunay ve Şekur Alayunt tarafından atölye çalışmaları düzenlendi. Atölyelerde, atık gazetelerden bebek figürleri, kullanım dışı malzemelerden ise balık figürleri yapıldı.

        Atölye çalışmalarıyla geri dönüşümün önemine ve atık malzemelerin yeniden kullanılabileceği vurgulanırken, denizlerin ve su ekosistemlerinin korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi.

        Sergi, 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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