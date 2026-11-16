Antalya'da COP31 kapsamında "Dönüşen Umut" sergisi açıldı

Atölye çalışmalarıyla geri dönüşümün önemine ve atık malzemelerin yeniden kullanılabileceği vurgulanırken, denizlerin ve su ekosistemlerinin korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Açılışın ardından sanatçılar Begüm Dolunay ve Şekur Alayunt tarafından atölye çalışmaları düzenlendi. Atölyelerde, atık gazetelerden bebek figürleri, kullanım dışı malzemelerden ise balık figürleri yapıldı.

İklim değişikliği, sıfır atık, geri dönüşüm, yeniden kazanım ve sürdürülebilir yaşam temalarının işlendiği sergide, atık olarak nitelendirilen malzemelerin sanatsal üretim yoluyla yeniden değerlendirilmesi amaçlandı.

Uluslararası Kültür Sanat Göç ve Uyum Derneği (US-DER) tarafından Muratpaşa Belediyesinin COP TOWN etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, Karatay Medresesi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

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