Ara tatilin adresi COP31 AFAD'ın Çocuk Etkinlik Köyü ve TÜBİTAK'ın bilim merkezi çocukların ilgisini çekiyor Çocuklar iklim farkındalığını Yeşil Bölge'de yaşayarak öğreniyor

Ara tatile giren çocuklar, Antalya’da devam eden COP31 Zirvesi’nin halka açık Yeşil Bölgesi’ne akın ediyor. AFAD'ın Çocuk Etkinlik Köyü'nden TÜBİTAK'ın Bilim Merkezi'ne kadar pek çok alanda atölyelerle çocuklar iklim farkındalığını uygulamalı etkinliklerle öğreniyor. Alanı ziyaret eden çocuklardan Doğukan Büyükkaya, "Organizasyonu çok beğendim. Burayı yaptıkları için teşekkür ederim. Doğayı korumamız gerektiğini öğrendim" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da sürüyor. 20 Kasım’a kadar devam edecek olan COP31’in ikinci haftası okulların ara tatiline denk geldi. Güzel havayı ve tatili fırsat bilen ziyaretçiler COP31 alanına akın etti. Zirvedeki Yeşil Bölge, ara tatildeki öğrenciler ve aileleri için hem eğlenme hem de öğrenme alanına dönüştü.

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Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi

Alandaki Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi’nde özellikle çocuklara ve gençlere atığın azaltılması, ayrıştırılması ve yeniden kullanımı uygulamalı olarak anlatılıyor. Çocuklar, ‘Depozito Yönetim Sistemi’ ve deniz ekosistemlerinin korunması gibi uygulamaları deneyimleyerek öğreniyor. Ziyaretçi çocuklardan Hakan Eymen Öz, alana ilk adımını attığı andan itibaren etkilendiğini söyleyerek, "Girdiğimizde bile buranın güzel bir yer olduğu belliydi. Burası bence çok güzel. Atıkları çöpe değil, geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Çöpleri suya değil, yine geri dönüşüm kutularına atmalıyız; yani doğayı koruyalım" dedi.

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"Bizim ülkemizde yapılması bence harika"

Atölyede çanta yapan Melis Özdemir, COP31’in Türkiye’de düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Bence COP31 çok güzel bir yer. Bizim ülkemizde yapılması da harika olmuş. Plastik şişeleri bırakabiliriz, onun yerine kağıt şişeleri kullanabiliriz, suyu korumak için filtreler takabiliriz. Furkan Karadeniz ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burası hem çocukların hem de yetişkinlerin güzel etkinlikler yapabileceği güzel bir alan olmuş. Doğayı korusunlar, ağaç eksinler ki gelecek nesillere güzel bir yaşam olsun" şeklinde konuştu.

"İnsanları bilinçlendirmeli, kendimiz de bilinçlenmeliyiz"

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Elif Nisa da çevreyi korumak için yapabileceklerini öğrendi: Dişlerimizi fırçalarken ya da elimizi yıkarken, köpürttüğümüzde ya da diş macununu sıkıp fırçaladığımızda suyu açık tutmamalıyız, kapatmalıyız. Ormana cam atık atmamalıyız. Çünkü o güneşten gelen ışıkla birlikte patlıyor ve ağaçlara zarar veriyor, yangınlar çıkıyor. Bilgi yarışmalarına katılan Buğlem Kolak, herkesin bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çok eğlendim. Bir sürü hediye verdiler. Bilgi yarışmalarına katıldım, AFAD’la ilgili bilgiler duydum. Çevremizi korumalıyız. İnsanları bilinçlendirmeli, kendimiz de bilinçlenmeliyiz. Suyu tasarruflu kullanmalıyız, dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatmalıyız" diye konuştu.

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AFAD’dan hem oyun hem eğitim

AFAD’ın Yeşil Bölge’de kurduğu Çocuk Etkinlik Köyü de ziyaretçileri ağırlıyor. AFAD, bin 600 metrekarelik açık alanda çocuklar, gençler ve gönüllüler için eğitim ve farkındalık etkinlikleri düzenliyor. Alanda ilk yardım çantasını tanıyan, parkurlarda yarışan ve bilgi yarışmalarına katılan çocuklar öğrendiklerini anlattı. Elif Nisa Ergün, afet anında yapılması gerekenleri sıraladı. Ergün, "Önce bize ilk yardım çantasına neler koyacağımızı anlattılar. Sonra parkurlarda oynadık. Deprem ya da sel olduğunda, çığ düştüğünde onları aramamız lazım. Onlar ‘Telefonu kapat’ diyene kadar kapatmamamız lazım. Aradığımızda heyecan ya da telaş yapmamamız, bulunduğumuz yerin konumunu vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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TÜBİTAK Bilim Merkezi de uygulama atölyelere ev sahipliği yapıyor

Çocukların COP31’de ilgi gösterdiği TÜBİTAK Bilim Merkezi toplam bin 350 metrekarede kurulu. Merkezde biyolojik çeşitlilikten kutup araştırmalarına, iklim değişikliğinden sürdürülebilirliğe kadar farklı alanlarda sergiler ve uygulamalı atölyeler var. Atölyelerde sürdürülebilir malzeme kullanımı, çevre dostu alternatifler, enerji dönüşümü ve iklim değişikliği temalı etkinlikler yapılıyor.

"Doğayı korumamız gerektiğini öğrendim"

Kutup ayıları hakkında yeni bilgiler öğrendiğini söyleyen Doğukan Büyükkaya, organizasyonu çok beğendiğini anlatarak, "Burayı yaptıkları için teşekkür ederim. Çevre hakkında birçok bilgi öğrendim. Kutup ayıları hakkında bir sürü bilgi öğrendim. Doğayı korumamız gerektiğini öğrendim. Bol bol ağaç dikmeliyiz. Suyu korumak için evsel atıkları, bitki ve yağ atıklarını giderlere dökmemeliyiz" dedi.