Bakan Kurum: "COP31'in gerçek sınavı Antalya'dan ayrıldıktan sonra başlayacak" "COP31 başkanlığımızı diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelinde yürüyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Parlamenter Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, iklim hedeflerinin somut projelere, yatırımlara ve yasal düzenlemelere dönüşmesi gerektiğini belirterek, "Antalya’dan ayrıldıktan sonra bu konferansın gerçek sınavı başlayacak" dedi.

Antalya’da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) iş birliğiyle düzenlenen COP31 Parlamenter Toplantısı’nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede parlamentoların rolü ve Türkiye’nin iklim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"Parlamenterleri önemli ortaklarımız arasında değerlendiriyoruz"

COP31’in ilk haftasında Antalya’da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirten Kurum, "Enerjiyi, finansmanı, tarımı, suyu, dirençli şehirleri, sıfır atığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini konuştuk. Şimdi çok önemli bir noktadayız. Konferanslarda ortaya konulan iradenin ülkelerin hayatına nasıl gireceğini konuşuyoruz" dedi.

İklim hedeflerinin gerçek karşılığının ülkelerde çıkarılan kanunlarda, ayrılan bütçelerde ve yapılan yatırımlarda görüleceğine dikkati çeken Kurum, "İşte parlamentoların ağırlığı tam burada ortaya çıkıyor. Burada bulunan parlamenterleri, Antalya’da oluşan iradenin ülkelerimizde karşılık bulması noktasında önemli ortaklarımız arasında değerlendiriyoruz" diye konuştu.

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"COP31 başkanlığımızı diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelinde yürüyoruz"

Türkiye’nin COP31 başkanlığını diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelinde yürüttüğünü aktaran Kurum, ülkelerin kalkınma yolları, enerji sistemleri ve finansmana erişim imkanlarının birbirinden farklı olduğuna işaret etti. Kurum, "Önce birbirimizi anlamalı, sonra müşterek bir istikamet bulmalıyız. Her ülkenin kendi şartı, kendi imkanı, kendi kalkınma yolu var. Fakat çocukların yaşayacağı dünya ortak, suyun güvenliği ortak, şehirlerimizin dayanıklılığı, gıdanın geleceği, afetler karşısında insan hayatını koruma sorumluluğu ortak. Farklı yollardan yürüyerek bir ortak istikamet kurabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Liderler Zirvesi’nde yaptığı adil geçiş çağrısına da değinen Kurum, ülkelerin kalkınma haklarının korunması ve finansman ihtiyacının karşılanması gerektiğini belirterek, "Dönüşümün yükünü hakkaniyetle paylaşan bir sistem kurmamız gerekiyor. Biz uygulama COP’u derken bunu kastediyoruz. Antalya’da konuşulanların konferans salonlarında, bu odalarda kalmasını istemiyoruz. Hedeflerin projeye, finansmana, mevzuata ve insanların hayatında görülebilen sonuçlara dönüşmesini istiyoruz" dedi.

"İklim hedeflerini devletin planlama ve uygulama düzeninin parçası haline getirdik"

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Türkiye’nin iklim politikalarında TBMM’nin önemli rol üstlendiğini belirten Kurum, 2021 yılında Paris Anlaşması’nın Meclis tarafından onaylandığını, 2025 yılında ise Türkiye’nin ilk İklim Kanunu’nun kabul edildiğini hatırlattı.

İklim Kanunu ile emisyon azaltımı, iklim değişikliğine uyum, emisyon ticaret sistemi, adil geçiş ve denetim süreçlerinin hukuki çerçeveye kavuştuğunu kaydeden Kurum, "Bakanlıkların önündeki yol daha belirgin hale geldi. Yerel yönetimlerin iklim çalışmalarının dayanacağı çerçeve güçlendi. Özel sektör açısından uzun vadeli dönüşümün hukuki zemini oluştu. Gazi Meclisimiz iklim hedeflerini bir temenni alanından çıkarıp devletin planlama ve uygulama düzeninin parçası haline getiren çok önemli bir irade ortaya koydu" diye konuştu.

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"Yenilenebilir kaynakların payı yüzde 63 seviyesine ulaştı"

Türkiye’nin enerji alanında büyük bir dönüşüm yürüttüğünü belirten Kurum, yenilenebilir kaynakların elektrik kurulu gücündeki payının yüzde 63 seviyesine ulaştığını söyledi. Kurum, "Milli Enerji 2040 vizyonumuzda güneş ve rüzgarda 175 gigawatt kurulu güç hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

"455 bin konut, köy evi ve iş yerini tamamladık"

6 Şubat depremlerinde 11 ilde 14 milyon vatandaşın etkilendiğini, 108 bin kilometrekarelik bir alanda yıkım yaşandığını hatırlatan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin bütün kurumları deprem bölgesinde 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konut, köy evi ve iş yerini tamamladı" dedi.

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Deprem bölgesinde konutlarla birlikte altyapı, okul, hastane, meydan, yol ve sosyal hayatın da ele alındığını aktaran Kurum, şehirlerin dirençli olmasının yalnızca binaların sağlamlığıyla ölçülemeyeceğine dikkati çekerek, "Suyun akması, enerjinin devam etmesi, ulaşımın çalışması, kamu hizmetlerinin kriz anında ayakta kalması gerekir. İklim değişikliği karşısında şehirlerimizi bu manada hazırlarken deprem bölgesinde kazandığımız bu tecrübeden her alanda yararlandık" diye konuştu.

"Kalıcı sonuç için bütün kesimlerin aynı yönde ilerlemesi gerekiyor"

Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlayan sıfır atık çalışmalarının toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla uluslararası alana taşındığını belirten Kurum, kalıcı sonuç elde edilebilmesi için mevzuatın, yerel yönetimlerin, özel sektörün, finansmanın ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Kurum, parlamentoların sağlayacağı istikrar ve hukuki güvenin de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

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"COP31’in gerçek sınavı Antalya’dan ayrıldıktan sonra başlayacak"

COP31 sonrasında enerji yatırımları, şehirlerin dayanıklılığı, su, ulaşım, atık yönetimi ve sanayi dönüşümüne ilişkin somut kararların gündeme geleceğini belirten Kurum, sanayicilerin finansmana erişimi, çalışanların yeni mesleklere hazırlanması, KOBİ’lerin dönüşümü ve gençlerin yeni iş alanlarına ulaşmasının da parlamentoların gündeminde olacağını ifade etti.

Parlamenterlerin enerji kanunları, bütçe düzenlemeleri, su güvenliği ve iklim yatırımlarına ilişkin karar süreçlerinde önemli sorumluluk üstleneceğine dikkati çeken Kurum, "Antalya’dan ayrıldıktan sonra bu konferansın gerçek sınavı başlayacak. Bir parlamenterin önüne bir süre sonra bir enerji kanunu gelecek. Bir bütçe cetvelinde dirençli şehirler için ayrılan kaynak görüşülecek. Bir komisyonda su güvenliği konuşulacak. Bir başka komisyonda yeni bir iklim yatırımı için hukuki düzenleme yapılacak. COP31’in gerçek karşılığını işte o anlarda göreceğiz" dedi.

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Konferansın ardından takip edilebilir sonuçlar ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Kurum, "Antalya’dan birbirimize uygun cümleler yerine takip edilebilir işler bırakalım. Bir yıl sonra dönüp bakalım, hangi kanun ilerledi, hangi yatırım başladı, hangi şehir daha dirençli hale geldi? Hangi kaynak gerçekten o ihtiyacı olan insanlara ulaştı? Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Tecrübelerimizi paylaşalım. Parlamentoların gücü, geleceği konuşabilmesinin yanında geleceği hukukla şekillendirebilmesindedir" ifadelerini kullandı.