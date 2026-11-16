Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Yapı kredi, 1,5 trilyon TL'lik sürdürülebilir finansman hedefini açıkladı

        Yapı kredi, 1,5 trilyon TL'lik sürdürülebilir finansman hedefini açıkladı

        TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), COP31 Küresel İş Ortağı Koç Topluluğu şirketi olarak yer alan Yapı Kredi, sürdürülebilir finans alanındaki yaklaşımını ve gelecek dönem hedeflerini açıkladı. Banka, 2030 yılına kadar toplam 1,5 trilyon TL tutarında sürdürülebilir finansman sağlamayı hedeflediğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Yapı kredi, 1,5 trilyon TL'lik sürdürülebilir finansman hedefini açıkladı

        TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP31), COP31 Küresel İş Ortağı Koç Topluluğu şirketi olarak yer alan Yapı Kredi, sürdürülebilir finans alanındaki yaklaşımını ve gelecek dönem hedeflerini açıkladı. Banka, 2030 yılına kadar toplam 1,5 trilyon TL tutarında sürdürülebilir finansman sağlamayı hedeflediğini duyurdu.

        Kredi, yeni hedefiyle ekonomik faaliyetlerin çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir dönüşümünü desteklemeyi amaçlıyor. Bankanın sürdürülebilir finans çerçevesiyle uyumlu olarak belirlenen 1,5 trilyon TL'lik hedef, sürdürülebilir finansman alanındaki faaliyetlerin uzun vadeli ve ölçülebilir bir yaklaşımla yürütülmesini esas alıyor.

        REKLAM

        ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMANINDA SORUMLULUK ÜSTLENİYORUZ’

        Tüm dünyanın takip ettiği COP31 gündeminde açıkladıkları sürdürülebilir finansman hedefini değerlendiren Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu ifadeleri kullandı:

        “İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma, artık geleceği değil bugünümüzü doğrudan ilgilendiren ortak sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bu dönüşümün gerçekleşmesinde finans sektörünün üstlendiği rolün her geçen gün daha da önem kazandığına inanıyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğinde ‘Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon’ sloganıyla gerçekleştirilen COP31 ise hem küresel anlamda hem de ülkemizin sürdürülebilir dönüşüm yolculuğu açısından önemli bir fırsat sunuyor. Çünkü Türkiye, COP31’de ekonomik ihtiyaçlarla iklim hedeflerini aynı masada buluşturuyor ve daha önceki zirvelerden ayrışıyor. Özellikle aksiyon bacağında zirvenin öne çıkan başlıklarından; iklim finansmanı, geçiş uygulamaları, enerji verimliliği gibi pek çok kritik konu ülkemizin dönüşümü için de son derece önemli. Bu kapsamda, biz de sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratma anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Ülkemizin bu kritik dönüşüm yolculuğuna eşlik etmek amacıyla, 2030 yılına kadar toplam 1,5 trilyon TL tutarında sürdürülebilir finansman sağlama hedefimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Belirlediğimiz bu hedefle, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkımızı daha da ileri taşımayı ve müşterilerimizin dönüşüm yolculuklarına finansal çözümlerimizle eşlik etmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de finansal gücümüzü, deneyimimizi ve kaynaklarımızı sürdürülebilir bir gelecek için seferber etmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!

        Benzer Haberler

        Antalya'da COP31 kapsamında "Dönüşen Umut" sergisi açıldı
        Antalya'da COP31 kapsamında "Dönüşen Umut" sergisi açıldı
        COP31 alanında 5 günde toplanan 100 ton katı atık ayrıştırıldı
        COP31 alanında 5 günde toplanan 100 ton katı atık ayrıştırıldı
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Uluslararası sağlık uzmanlarından COP31 karar...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Uluslararası sağlık uzmanlarından COP31 karar...
        COP31'de 'Antalya Yapay Zeka Taahhüdü' başlatıldı
        COP31'de 'Antalya Yapay Zeka Taahhüdü' başlatıldı
        COP31'de Yalın konseri
        COP31'de Yalın konseri
        COP31'de Türkiye'nin 26 milyar doları aşan yeşil yatırımları öne çıktı
        COP31'de Türkiye'nin 26 milyar doları aşan yeşil yatırımları öne çıktı