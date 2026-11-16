Yapı kredi, 1,5 trilyon TL'lik sürdürülebilir finansman hedefini açıkladı

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP31), COP31 Küresel İş Ortağı Koç Topluluğu şirketi olarak yer alan Yapı Kredi, sürdürülebilir finans alanındaki yaklaşımını ve gelecek dönem hedeflerini açıkladı. Banka, 2030 yılına kadar toplam 1,5 trilyon TL tutarında sürdürülebilir finansman sağlamayı hedeflediğini duyurdu.

Kredi, yeni hedefiyle ekonomik faaliyetlerin çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir dönüşümünü desteklemeyi amaçlıyor. Bankanın sürdürülebilir finans çerçevesiyle uyumlu olarak belirlenen 1,5 trilyon TL'lik hedef, sürdürülebilir finansman alanındaki faaliyetlerin uzun vadeli ve ölçülebilir bir yaklaşımla yürütülmesini esas alıyor.

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‘SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMANINDA SORUMLULUK ÜSTLENİYORUZ’

Tüm dünyanın takip ettiği COP31 gündeminde açıkladıkları sürdürülebilir finansman hedefini değerlendiren Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu ifadeleri kullandı:

“İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma, artık geleceği değil bugünümüzü doğrudan ilgilendiren ortak sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bu dönüşümün gerçekleşmesinde finans sektörünün üstlendiği rolün her geçen gün daha da önem kazandığına inanıyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğinde ‘Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon’ sloganıyla gerçekleştirilen COP31 ise hem küresel anlamda hem de ülkemizin sürdürülebilir dönüşüm yolculuğu açısından önemli bir fırsat sunuyor. Çünkü Türkiye, COP31’de ekonomik ihtiyaçlarla iklim hedeflerini aynı masada buluşturuyor ve daha önceki zirvelerden ayrışıyor. Özellikle aksiyon bacağında zirvenin öne çıkan başlıklarından; iklim finansmanı, geçiş uygulamaları, enerji verimliliği gibi pek çok kritik konu ülkemizin dönüşümü için de son derece önemli. Bu kapsamda, biz de sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratma anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Ülkemizin bu kritik dönüşüm yolculuğuna eşlik etmek amacıyla, 2030 yılına kadar toplam 1,5 trilyon TL tutarında sürdürülebilir finansman sağlama hedefimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Belirlediğimiz bu hedefle, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkımızı daha da ileri taşımayı ve müşterilerimizin dönüşüm yolculuklarına finansal çözümlerimizle eşlik etmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de finansal gücümüzü, deneyimimizi ve kaynaklarımızı sürdürülebilir bir gelecek için seferber etmeye devam edeceğiz."