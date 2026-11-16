COP31'de Türkiye'nin 26 milyar doları aşan yeşil yatırımları öne çıktı

BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) ilk haftasında, Türkiye'nin yeşil dönüşüm kapsamında 26 milyar doları aşan yatırım anlaşmaları ve planları öne çıktı. Ayrıca ilk hafta küresel enerji dönüşümü için 2030 yılına kadar 1 trilyon doları aşan yatırım hedefi ortaya konuldu. COP31 Başkanlığı'nın ilk hafta bilançosuna göre; konferansa 100 binden fazla kişi kayıt yaptırırken, Liderler Zirvesi'ne 100'ün üzerinde dünya lideri katıldı.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31'in ilk haftasına ilişkin değerlendirme raporu yayımlandı. COP31 Başkanlığı tarafından 16 Kasım'da açıklanan raporda, Türkiye'nin yeşil dönüşüm kapsamında 26 milyar doları aşan yatırım anlaşmaları ve planları öne çıktı. Türkiye ile Çin arasında yenilenebilir enerji alanında 15 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), REACT girişimine katılarak Türkiye'de beş yıl içerisinde 6 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Türkiye ayrıca kalkınma bankalarıyla toplam 5,1 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzaladı. Böylece yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüm alanında açıklanan anlaşma ve yatırım planlarının toplam büyüklüğü 26 milyar doları aştı.

REKLAM

100 BİNİ AŞKIN KATILIMCI

COP31 Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Antalya'daki konferansa 100 binden fazla kişi kayıt yaptırdı. 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenen Liderler Zirvesi'ne 100'ün üzerinde dünya lideri katıldı. Devlet ve hükümet başkanları, ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadeledeki hedeflerini, karşılaştıkları zorlukları ve çözüm önerilerini paylaştı. Zirvede elektrifikasyon, iklim taahhütlerinin uygulanması, yeşil sanayileşme, iklim değişikliğine karşı dayanıklılık, sıfır atık ve iklim finansmanı konuları ele alındı. Afrika ve Pasifik ülkeleri başta olmak üzere iklim krizinden en fazla etkilenen bölgelerin ihtiyaçlarına dikkat çekildi.

REKLAM

1 TRİLYON DOLARLIK HEDEF

COP31'in öncelikli gündemlerinden biri olan elektrifikasyon alanında da önemli yatırım hedefleri açıklandı. Toplam yıllık gelirleri 1,69 trilyon dolara ulaşan 180 şirket, elektrifikasyon hedeflerine destek verdi. Dünya genelinde 45 milyon şirketi temsil eden Uluslararası Ticaret Odası (ICC), elektrik kullanımının artırılmasını hedefleyen '35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü'nü desteklediğini açıkladı. Elektrik şirketlerinden oluşan uluslararası ittifak, yıllık toplam yatırım planlarını en az 156 milyar dolara yükseltti. İttifak üyelerinin 2030 yılına kadar enerji dönüşümü için 1 trilyon doların üzerinde kaynak harekete geçirmesi hedefleniyor. Ayrıca yeni kurulan Electrify Now Finansman Koalisyonu'nun elektrifikasyon yatırımlarını hızlandırması, İklim Yatırım Fonları aracılığıyla temiz elektrik üretimi, elektrik şebekeleri ve enerji depolama alanlarında 1,2 milyar doların üzerinde finansman sağlanması planlanıyor.

REKLAM

KÜRESEL FİNANSMAN

Konferansın ilk haftasında gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına yönelik yeni finansman taahhütleri de açıklandı. Norveç, Kanada ve Birleşik Krallık, 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık iklim finansmanını harekete geçirme taahhüdünde bulundu. Asya Kalkınma Bankası, Yeşil İklim Fonu ile Cook Adaları ve Palau hükümetleri, Pasifik bölgesindeki 14 ada topluluğuna destek sağlamak amacıyla 1 milyar doların üzerinde finansman oluşturmayı hedefleyen program başlattı. Metan ve diğer güçlü iklim kirleticileriyle mücadele için hayırsever kuruluşlar tarafından 480 milyon dolar, Süper Kirleticiler Ülke Eylem Hızlandırıcısı için 25 milyon dolar kaynak açıklandı. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ise 70 milyon dolarlık tahvil ihracını duyurdu.

REKLAM

10 KRİTİK ÖNCELİK

COP31 Başkanlığı, iklim değişikliğiyle mücadelede belirlenen 10 kritik öncelik alanında yeni girişimler başlattı. Bunlar arasında ülkelerin iklim taahhütlerini somut projelere dönüştürmeyi hedefleyen İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE), şehirlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlayan Sürdürülebilir Kentsel Dayanıklılık Finansman Mekanizması (SURFF) ve İstanbul Sıfır Atık Eylem Platformu yer aldı. Sağlık, tarım, yeşil sanayileşme, çocuklar ve gençlerin iklim eylemine katılımına yönelik girişimler de ilk haftanın önemli başlıkları arasında bulundu.

4 BİN İŞLETME

REKLAM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen İş Dünyası Forumu'nda 4 bin işletme Antalya'da bir araya geldi. COP31 Başkanlığı, forumun bugüne kadar bir COP kapsamında gerçekleştirilen en büyük iş dünyası buluşması olduğunu açıkladı. Forumda elektrifikasyon, şehirlerin dönüşümü, yapay zea ve iklim finansmanı başlıkları değerlendirildi. Özel sektörün iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısı, yeni teknolojiler, yatırım fırsatları ve yeşil dönüşümün oluşturabileceği istihdam olanakları ele alındı.

BAKAN KURUM'DAN DEĞERLENDİRME

COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk haftanın sonunda düzenlenen basın toplantısında, müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını belirtti. Kurum, "İlk beş günde güçlü başlangıç yaptık. Liderlerimizi bir araya getirdik, deneyimlerimizi paylaştık, müzakerelerimizi ilerlettik ve yeni ortaklıkların kapısını açtık. Şimdi bütün bu çabaları insanlığın geleceğine hizmet edecek kalıcı kazanımlarla taçlandırmak istiyoruz" dedi.

REKLAM

İlk gün gıda, tarım ve sağlık konularını ele aldıklarını, ardından enerji ve ulaştırma başlıklarına odaklandıklarını anlatan Kurum, "Elektrifikasyon Forumu'nda temiz enerji dönüşümünü tartışırken, COP İş Dünyası Forumu'nda özel sektörün yatırım potansiyelini değerlendirdik. Dirençli şehirlerden yeşil sanayiye, ticaretten iklim finansmanına kadar geniş bir yelpazede önemli buluşmalar gerçekleştirdik. İklim dönüşümü yeni teknolojiler, yeni yatırımlar ve yeni istihdam alanları için fırsatlar yaratıyor" diye konuştu.

KRİTİK İKİNCİ HAFTA

Konferansın ikinci haftasında müzakerelerin yoğunlaşacağını belirten Bakan Kurum, ilk günden itibaren bütün tarafların uzlaşısıyla gündemin kabul edildiğini ve çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi. Kurum, "Şimdi müzakereler açısından son derece önemli bir haftayla karşı karşıyayız. Bakanlar düzeyindeki istişarelerimizi yoğunlaştıracağız ve ülkelerin değerlendirdiği konuları ortak kararlara dönüştürmek için yoğun şekilde çalışacağız" dedi. Türk ve Avustralya ekiplerinin üç tur istişare gerçekleştirdiğini açıklayan Kurum, taraf ülkelerin görüşlerini yansıtan ilk değerlendirme belgesinin hazırlandığını belirtti. Kurum, "Gelecek hafta bakanlar düzeyinde yapacağımız görüşmelerle Antalya'dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefimiz açık. Taahhütleri insanların hayatında gerçek fark yaratacak kararlara dönüştüreceğiz" diye konuştu.

REKLAM

100'DEN FAZLA GÜNDEM

COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen ise konferansta 100'den fazla gündem maddesi ve yaklaşık 60 önemli müzakere görevi bulunduğunu açıkladı. Uyum, finansman, adil geçiş, emisyon azaltımı, bilim, şeffaflık ve uygulamanın temel müzakere konuları arasında olduğunu belirten Bowen, ilk haftada tarafların birçok başlıkta önemli ilerleme kaydettiğini söyledi. Bowen, "Şimdiye kadar yürütülen çalışmalar yapıcı geçti. Taraflar çeşitli müzakere alanlarında önemli ilerleme kaydetti. Çözülmesi gereken önemli meseleler bulunmasına rağmen iş birliği ve ortak amaç anlayışıyla ilerlemeyi sürdürüyoruz" dedi.

REKLAM

İLK TASLAK HAZIRLANIYOR

COP31 Başkanlığı, taraf ülkelerin görüşlerini içeren ilk değerlendirme özetini de yayımladı. Henüz bir müzakere metni niteliği taşımayan belgenin, ülkeler arasındaki görüşmelere rehberlik etmesi amaçlanıyor. Başkanlığın ikinci haftanın başında ilk karar taslağını yayımlaması beklenirken, 20 Kasım Cuma günü sona erecek konferansta iklim finansmanı, emisyon azaltımı, uyum ve adil geçiş konularında ortak kararlar alınması hedefleniyor.