Bakan Işıkhan'dan Demirören Medya Lisesi'nin COP31 standına ziyaret

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, COP31 kapsamında girişimcilere ayrılan özel alanda (Startup Zone) Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı iklim değişikliğine yönelik projeleri inceledi.

Bu yıl Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında girişimcilere ayrılan özel alanda (Startup Zone) yer alan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iklim değişikliği odağında geliştirdiği projelerle dikkati çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, okulun standını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti. İklim değişikliğini odağına alan 5 projeyi öğrencilerden dinleyen Bakan Işıkhan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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TEK OKUL, 5 PROJE

Okul Müdürü Atila Ertoğan, Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Sabahattin Murat Halıcı, Kimya Öğretmeni Rule Derin ve 9 öğrencinin katılımıyla COP31'de açılan okul standı, Yeşil Bölge'deki ‘Startup Zone’ alanında ilk ve tek okul olma özelliğini taşıyor. İklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmayı ve çevresel sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen öğrenciler, geliştirdikleri 5 projeyi uluslararası iklim zirvesinde tanıtıyor.