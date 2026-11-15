Alanya'da 3 kilo 340 gram esrar ele geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 3 kilo 340 gram esrar ele geçirildi.
Giriş: 15.11.2026 - 20:46 Güncelleme:
Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 3 kilo 340 gram esrar ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 3 kilo 340 gram esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili adli işlem başlattı.
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