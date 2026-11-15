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        Tatil için Alanya'ya gelen Polonyalı turistten 4 gündür haber alınamıyor Karadan ve denizden yapılan aramalarda henüz bir ize ulaşılamayan turistin bulunması için ailesi yardım istedi

        Tatil için Antalya'ya gelen ve 11 Kasım'da ülkesine dönmesi gerekirken kendisinden bir daha haber alınamayan Polonyalı turist için ailesi yardım çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 20:45 Güncelleme:
        Tatil için Alanya'ya gelen Polonyalı turistten 4 gündür haber alınamıyor Karadan ve denizden yapılan aramalarda henüz bir ize ulaşılamayan turistin bulunması için ailesi yardım istedi

        Tatil için Antalya’ya gelen ve 11 Kasım’da ülkesine dönmesi gerekirken kendisinden bir daha haber alınamayan Polonyalı turist için ailesi yardım çağrısında bulundu.

        Olay, Alanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polonya vatandaşı Robert Bak (53) 31 Ekim tarihinde tatil için Alanya’ya geldi. Konaklayacağı otele yerleşen Bak ile ailesi, en son 4 Kasım tarihinde WhatsApp üzerinden iletişim kurdu. Tatili sona eren ve 11 Kasım'da ülkesine dönmesi gereken Robert Bak, havaalanı transferine katılmadı. Bak’ın ülkesine dönmemesi üzerine kardeşi ve ailesi Polonyalı turiste ulaşmaya çalıştı ancak ailenin tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Aramalara geri dönmeyen ve kendisine ulaşılamayan Bak için ailesi Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği ile iletişime geçti. Büyükelçilik görevlileri tarafından kayıp olayı İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Bak’ın cep telefonu odasında bulundu. Şahsın denize girmiş olma ihtimali üzerine Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede arama çalışması yaptı. Ancak karadan ve denizden yapılan aramalarda henüz bir sonuca ulaşılamadı.

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        Kardeşini görenlerin güvenlik birimlerine bilgi vermesini isteyen Grzegorz Bak, "Kardeşim Polonya'da 80 yaşındaki babamızın günlük bakımını üstleniyordu. Babamız ve bütün ailemiz onun bulunmasını bekliyor. 4 Kasım 2026 tarihinden itibaren Robert Bak'ı Alanya'da veya Türkiye'nin başka bir bölgesinde görmüş olabilecek kişilerin yetkili güvenlik birimlerine bilgi vermelerini rica ediyoruz" dedi.

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